Главная
УкрEngРус
Регистрация

Дайджест

Шнурову 45 и он много пьет: что говорит медицина

6.8тЧитать новость на украинском

Одному из самых богатых и успешных артистов, лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову (Шнуру) сегодня исполнилось 45 лет. При этом артист, как известно, много пьет и курит.

"МедОбоз" расспросил врача Виктора Литвиненко, как спиртное при частом употреблении в таком возрасте может отразиться на здоровье.

"Медики советуют употреблять алкоголь только в очень умеренных количествах", - говорит врач.

Самое сильное воздействие он оказывает на печень: в ходе исследований ученые нашли цирроз печени у 15% алкоголиков. Кроме того, хронический панкреатит является частым следствием злоупотребления алкоголем.

Путина, конечно, жалко. Столько лет одно и то же. Нет, тобако или алко Он позволить себе может, Но немного. В кабинете Только, чтоб никто не видел. Выкурит по сигарете, С кем-нибудь, кто служит в МИДе. Или выпьет по-писят, Но без русского размаха. Камеры везде висят, Палево повсюду,нахуй! В личной жизни он степенен. Ну а как? Когда? И с кем? Не гулять ему ж, как Ленин. В женском, сука, парике. Всё не так, как у людей. Мимо рта и по усам. Ну не в Кремль же блядей Вызывать, подумай сам. Вот и ездит он по встречам. То охота, то рыбалка. То Шойгу зайдёт, то Сечин. Путина, конечно, жалко.

Допис, поширений Shnurov Sergey (@shnurovs)

Новости
Названа еще одна смертельная опасность алкоголя

Спиртное играет роль "химического оружия" для желудка. Получая ожог очередной порцией, желудок не может работать в обычном режиме. Развивается так называемый алкогольный гастрит.

Кроме того, учеными было доказано, что алкоголь негативно влияет на иммунную систему, понижая сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям. Так хронические алкоголики гораздо сложнее переносят различные заболевания, особенно инфекционно-аллергического характера.

Негативное воздействие оказывает алкоголь и на психику человека. Пациент, страдающий алкогольной зависимостью, не задумывается о развитии своей личности, зачастую конфликтует с окружающими.

#followmeto

Допис, поширений Shnurov Sergey (@shnurovs)

Высшей стадией проявления алкоголизма считается "белая горячка" или, по-научному, делирий. Сопровождается это состояние бредом, галлюцинациями, иногда судорогами.

А если добавить к этой пагубной привычке курения, то вредное воздействие алкоголя удваивается.

А между тем, группа Шнурова "Ленинград" выпустила свежий альбом - "Всякое". Это первый диск за последние четыре года.

"В последние годы, если честно, не было ни времени, ни сил на то, чтобы посидеть неделю-другую в студии. И вот, у нас открылась новая реп-точка в двух шагах от моего нынешнего места проживания, это и поспособствовало записи нескольких необязательных композиций", - пишет Шнуров в Instagram.

13 апреля. В час ночи. Сообщаю несколько раньше, потому как буду лететь. В последние годы, если честно, не было ни времени, ни сил на то, чтобы посидеть неделю-другую в студии. И вот, у нас открылась новая реп-точка, что немаловажно в двух шагах от моего нынешнего места проживания, это и поспособствовало записи нескольких необязательных композиций. Наверное, то что получилось можно считать синглом. Сделал, так сказать, себе подарок на д.р. В авральном режиме, но удовольствие получил, чего и вам желаю. Назвать решил "всякое", потому что слово это очень русское, многоплановое, если хотите всеобъемлющее и ничтожное одновременно, ну и потом я конечно имел в виду, что мастера кратких рецензий, коими кишит интернет, обязательно напишут "говно", тем самым невольно достраивая всем известную цитату. Забавно. Если кому-то понравятся эти незатейливые песенки - буду рад, нет - не расстроюсь. Мне 45. Вы сможете скачать "всякое" в тунце (за деньги), или послушать в трубе (бесплатно), подарок всё-таки. Я полетел дальше. Спасибо!

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

Как известно, в альбом вошло всего восемь песен, среди которых и песня "Путин", которая начинается строчками "Путина, конечно, жалко. Столько лет одно и то же. Нет, тобако или алко…".

Новости
Алкоголь, видеоигры и подарки: названы частые причины отказа от секса в брачную ночь

Как и в этой, во многих других песнях Шнурова, поется об употреблении алкоголя (яркий пример – трек "В Питере пить"). Сам певец и вне сцены не скрывает своего пристрастия к алкоголю, что подтверждают его многочисленные посты в соцсетях.

Кто-то считает это частью имиджа Шнура, а кто-то утверждает, что без спиртного он не сможет писать песни.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, как алкоголь влияет на потенцию.

Персона
Сергей Шнуров
Место
Россия
Объекты
здоровьезвездыалкоголь
Поделиться в Facebook

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

зарегистрироваться

Блоги медицины

Новости медицины