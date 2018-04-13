Шнурову 45 и он много пьет: что говорит медицина

Одному из самых богатых и успешных артистов, лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову (Шнуру) сегодня исполнилось 45 лет. При этом артист, как известно, много пьет и курит.

"МедОбоз" расспросил врача Виктора Литвиненко, как спиртное при частом употреблении в таком возрасте может отразиться на здоровье.

"Медики советуют употреблять алкоголь только в очень умеренных количествах", - говорит врач.

Самое сильное воздействие он оказывает на печень: в ходе исследований ученые нашли цирроз печени у 15% алкоголиков. Кроме того, хронический панкреатит является частым следствием злоупотребления алкоголем.

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Спиртное играет роль "химического оружия" для желудка. Получая ожог очередной порцией, желудок не может работать в обычном режиме. Развивается так называемый алкогольный гастрит.

Кроме того, учеными было доказано, что алкоголь негативно влияет на иммунную систему, понижая сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям. Так хронические алкоголики гораздо сложнее переносят различные заболевания, особенно инфекционно-аллергического характера.

Негативное воздействие оказывает алкоголь и на психику человека. Пациент, страдающий алкогольной зависимостью, не задумывается о развитии своей личности, зачастую конфликтует с окружающими.

#followmeto Допис, поширений Shnurov Sergey (@shnurovs) 12 Січ 2018 р. о 1:04 PST

Высшей стадией проявления алкоголизма считается "белая горячка" или, по-научному, делирий. Сопровождается это состояние бредом, галлюцинациями, иногда судорогами.

А если добавить к этой пагубной привычке курения, то вредное воздействие алкоголя удваивается.

А между тем, группа Шнурова "Ленинград" выпустила свежий альбом - "Всякое". Это первый диск за последние четыре года.

"В последние годы, если честно, не было ни времени, ни сил на то, чтобы посидеть неделю-другую в студии. И вот, у нас открылась новая реп-точка в двух шагах от моего нынешнего места проживания, это и поспособствовало записи нескольких необязательных композиций", - пишет Шнуров в Instagram.

Как известно, в альбом вошло всего восемь песен, среди которых и песня "Путин", которая начинается строчками "Путина, конечно, жалко. Столько лет одно и то же. Нет, тобако или алко…".

Как и в этой, во многих других песнях Шнурова, поется об употреблении алкоголя (яркий пример – трек "В Питере пить"). Сам певец и вне сцены не скрывает своего пристрастия к алкоголю, что подтверждают его многочисленные посты в соцсетях.

Кто-то считает это частью имиджа Шнура, а кто-то утверждает, что без спиртного он не сможет писать песни.

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