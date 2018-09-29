Безопасный сквозняк и в больницу - вперед ногами: самые странные разоблачения Супрун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун при вступлении в должность кинулась бороться со старой системой. Прозрачные закупки, программа "Доступные лекарства", реформация первичной медицинской помощи и совсем непонятное нашей медицине правило "деньги ходят за пациентом".

Говорят, чтобы построить что-то новое – нужно разрушить старое. И "тут Остапа понесло" - и.о. министра взялась за разрушение любимых украинцами мифов, что вызвало совсем неоднозначную реакцию общества.

OBOZREVATEL вспоминает самые странные мифы, разрушенные и.о. Министра здравоохранения.

Манту можно мочить

Развенчание этого мифа прогремело во всех школах страны. Поговаривают, что после этого дети с манту устраивали водные войны, купались в ванной и бежали на тренировки в бассейн. А если серьезно, то манту действительно можно мочить, но после этого дети часто вытирают руку полотенцем, а вот это делать категорически запрещено, также как и чесать место инъекции.

Ежедневно "первое" на обед

Еще одним из скандальны мифов, развеянных Супрун, стала информация, что нам не обязательно ежедневно употреблять суп. Тут, конечно, сказались долгие годы проживания не в Украине, ведь настоящий украинец знает – каждый день мы едим не суп, а борщ! А это право, рассказами о правильном питании и медицинских исследованиях, у нас не отнять.

Действительно, если посмотреть на исследование и на западные страны, то там не едят супы так часто, как у нас, а болеют так же часто, как и мы.

Но все же, развенчивая этот миф Супрун переступила священную черту. Руки прочь от борща! Необходимость употреблять его ежедневно заложено в нашей ДНК.

Нужно перевозить пациента вперед ногами

Совсем недавно, опираясь на международные стандарты Уляна Супрун сообщила, что пациентов в больницах должны перевозить вперед ногами, ибо это снижает риск травмировать больного, да и он сам видит куда его везут. Хорошо, что еще не выдали указ, перевозить пациентов только таким способом – вперед ногами.

Предрассудки делают сложный мир простым для понимания. А в больнице, особенно в опасных случаях( а если человека везут, то в понимании многих – случай опасный), даже те, кто ни во что не верит, впадает в панику и логика прощаясь уходит в отпуск. В ход идет молитва всем Богам, традиции и ритуалы, а потому иногда легче сделать лишнее движение и везти человека вперед головой, чем в миллионный раз объяснять трясущимся родственникам, что они – жертвы предрассудков.

Сквозняки не опасны

Как оказалось, кутаясь в одежды-одеяла и плотно закрывая окна в помещениях и транспорте, мы делаем только хуже – наш организм начинает плохо воспринимать перепады температуры, а значит можно подхватить простуду. Правда, при низкой температуре и сильных порывах ветра, находиться на сквозняке все же не стоит, ведь это может привести к переохлаждению и болезни.

В итоге развенчав этот миф Уляна Супрун решила вечные споры в маршрутках о закрытии окон и лишила украинских бабушек и матерей одной из возможностей проявлять свою любовь. Ведь теперь на ласковое рычание мамы/бабушки: "Не стой на сквозняке", ребенок может ответить, что это миф.

Простая рекомендация читателям всех возрастов: если мама просит не стоять на сквозняке – не стойте, а еще наденьте шапку. Таким способом вы сохраните не только свое, но и ее психологическое здоровье.