Ржавая, да удалая: чем турецкая больница отличается от украинской

Довелось по воле обстоятельств побывать мне в турецкой больнице. Глубокая провинция, вдали от туристических Стамбула и Анкары, старый госпиталь в двух часах езды от границы с Сирией.

Подъезжаем к нему: выглядит большим серым комплексом с ржавыми потеками на стенах.

На каждом окне висит кондиционер. Это, в принципе, не удивляет, ведь температура летом тут достигает 50 градусов, а жара держится долго.

Сразу замечаю множество людей и припаркованных машин. Тут так же, как и в Украине, отдельной парковки нет. Приходится искать место для авто на узких улицах.

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Эту больницу можно сравнить с нашей киевской БСП: тут есть все специалисты и отделение неотложной помощи.

Правда, нет тут пьяных в стельку бомжей, спящих прямо на полу. И вони. И санитарок, орущих на тех, кто зашел без бахил и халата.

Но меня поправляют, что так не везде. Мол, в новые больницы уже так просто не зайдешь.

В больницу обращаемся по причине появления странного кашля у знакомого. У него сильная простуда и боли в желудке.

К желаемому врачу записываемся дома, по интернету. Тот назначает точное время, к которому мы и подтягиваемся.

Вхожу во двор больничного городка. Территория зеленая, похожая на парк. Само здание разделено на две зоны: поликлинику и стационар.

Парк около входа в больницу Обозреватель

На территории также виднеется приятный на вид ресторанчик. Там можно поесть горячего. Причем по нормальной цене.

В памяти снова всплывает двор киевской больницы №1 на Красном Хуторе, где сразу же около выхода паркуются скорые и снуют туда-сюда машины, которые пропускают на территорию за 10-20 гривен.

Решаю втихаря провести инспекцию и прохожу мимо вооруженного охранника вовнутрь.

Пол в поликлинике Обозреватель

Тот, правда, не сильно обращает на меня внимания, ведь мимо него и так снуют сотни больных. Больница выглядит очень загруженной.

Тут нет требований надевать бахилы, халаты и маски. В терапевтическом отделении я свободно прошлась по коридору.

На мою удачу – это время обеда. Молодые парень и девушка в масках и перчатках катят тележку с едой. На ней запечатанные стаканчики с айраном, водой, соками на выбор.

Еда в турецкой больнице Обозреватель

Замечаю также посыпанные сезамом булочки в отдельных упаковках, закрытое масло, судочки с горячим, как в самолете. Там рис, салат, кусочки курицы.

Выглядит еда аппетитно. Я тут же вспоминаю каталку с коричневой жижей и мерзкой кашей в ведрах в одной из украинских больниц. Нарубанный грубыми кусками хлеб и яйца...

Я также вспоминаю, что в больнице на Красном Хуторе пациент обязан иметь свои тарелку, чашку и ложку. Об одноразовых наборах речь вообще не идет.

Заглядываю в палаты. Они старые, но очень светлые и просторные. В палате, которая в два раза больше, чем та, которая в нашей БСП, размещается четыре кровати.

Холл в поликлинике Обозреватель

Это не койки с продавленными пружинами и не деревянные каркасы с жуткими, в пятнах, матрацами, а современные электронные кровати с блоками управления. Прямо как в кино.

Особенно контрастно выглядит на фоне этих палат главная больница украинского города Борисполь. Там четыре кровати в палате и четыре тумбочки. Две кровати занимают всю ширину комнаты. Это все при том, что само помещение меньше турецкой палаты раза в три.

В турецкой больнице над каждым кабинетом висит маленький экран, где отображается номер очереди, присвоенный по интернету.

Экран с именем пациента Обозреватель

У каждого пациента есть свой штрих-код со всеми данными. Секретарь, который сидит в том же кабинете, что и врач, быстро оформляет все документы и тут же распечатывает специальные стикеры-направления. На анализы или специсследования.

Тут мне вспоминаются украинские очереди и вот это советское "только спросить". Мне также вспоминается отсутствие нормального количества сидений и лавок. И надписи в приказном тоне, будто бы и не на пациентов рассчитанных, а на новобранцев-курсантов.

Лаборатория Обозреватель

В нашем случае нам выдали три пробирки для забора крови, ЭКГ и эндоскопию. Эндоскопия тут делается под наркозом, поэтому направили на кардиограмму. Все по коду, практически без очередей.

При этом данная турецкая больница выглядит старой и неухоженной. Где-то выбита плитка, где-то ободранные двери и пороги. Но в туалете есть туалетная бумага, ароматное мыло и бумажные салфетки для рук. Пахнет моющими средствами.

Так выглядит уборная Обозреватель

Так выглядит уборная Обозреватель

Так выглядит уборная Обозреватель

Так выглядит уборная Обозреватель

Моя отдельная "любовь" – это туалеты украинских больниц, с грязными развешенными тряпками, грибком, ржавыми трубами и сломанными унитазами. Это касается совершенно всех украинских больниц, без исключения.

В коридорах турецкой больницы висят картины и стоят цветные диванчики. Несмотря на большое количество пациентов, свободных мест много.

Эта больница бесплатна для тех, кто застрахован. Турецкий работодатель оплачивает страховку, предоставляя медицинские услуги на законодательном уровне. Чем выше зарплата, тем больше страховая сумма.

Кабинет врача и секретарь, врач принимает за шторкой Обозреватель

В итоге анализ крови мы получили через два часа, а эндоскопию прошли за 10 минут. Каждый гастроэнтеролог для перестраховки берет биопсию. Без дополнительных направлений и очередей.

Представители Обозреватель

Местные ребята говорят, что эта больница старая и в городе построили новую, современную и с видом на море. На мой вопрос, почему же мы пришли сюда, говорят, что из-за доктора. Мол, свой уже, выбранный давно.

Постараюсь побывать и в новой больнице. Посмотрим, говорят ли правду.