Рождественское чудо: украинец вышел из комы после 25 ударов ножом

Студент "Львовской политехники", который три недели находился в реанимации с 25 ножевыми ударами, вышел из комы в канун Нового года и выздоравливает.

Как сообщает ZАXID.NET, 21-летнему парню нанес ранения 17-летний студент этого же университета, его новый сосед по комнате. В тот день пострадавший (Юрий) сидел за ноутбуком, когда первокурсник начал расспрашивать, трудно ли учиться, как сдавал экзамены и тому подобное. Тот сидел к соседу спиной и отвечал на вопросы. Никаких споров, ссор, по словам парня, не было.

"И вдруг — удар ножом в шею. Не успел я понять, что происходит, как он один за другим начал наносить еще ударов. Я думал только о том, как вырваться. Наконец мне это удалось, с третьего этажа подошел на первый, к коменданту и упал. Что было дальше, кто вызвал "скорую", полицию, не знаю", — рассказал Юрий.

Случай выхода из комы студента врачи назвали рождественским чудом, так как его ранения были смертельно опасными.

"30 ноября я дежурил. Около 18:00 позвонил врач "скорой" Ярослав Бакун и сообщил, что везут тяжелого больного с ранением в области шеи. Скорее всего, повреждена сонная артерия, кровь била фонтаном", — рассказал хирург первого хирургического отделения Львовской городской больницы скорой медицинской помощи Олег Зубенко.

"То, что я увидел, свидетельствовало о том, что пациента жестко убивали. На шее было пять или шесть ран и одна из них глубокая, смертельно опасная, с повреждением сонной артерии. С такими ранами большинство людей умирает на месте происшествия", — говорит хирург.

Раненого прооперировали, сделали КТ-ангиографию, которая показала, что внутренняя сонная артерия, у самого черепа, повреждена на 70%, держится только на задней стенке, но не кровоточит, потому что на месте повреждения образовался сгусток крови и перекрыл сосуд.

"Тогда мы вызвали сосудистого хирурга, профессора Игоря Кобзу и прооперировали пациента: забрали сгусток, восстановили кровоток", — сказал Зубенко.

Когда студенту делали вторую операцию, он уже был в коме и перенес инсульт. После этого он три недели провел в реанимации на искусственной вентиляции легких.

"Вы не представляете, как это трудно в течение трех недель слышать от врача: "Состояние вашего сына стабильно тяжелое". Я все эти три недели жила под реанимацией. И вот на третьей неделе забежала в палату к сыну и вижу, что он зевает. Без сознания, но зевает. Говорю об этом врачу, а он говорит, что это еще ничего не значит. Видимо, не хотел обнадеживать меня, пока все не стабилизируется. но я тогда сердцем почувствовала, что сын выберется из бездны, ведь за его выздоровление молилась вся Долина (мы родом оттуда), Ивано-Франковск, Львов", — поведала мать Юрия Галина.

"В моей практике за 40 лет работы хирургом это третий случай, что пациент с таким ранением сонной артерии выжил. Это действительно чудо. Два случая, которые произошли довольно давно, были легче, потому что у тех пациентов не было инсульта, такой длительной комы. Но чудо не только в том, что парень выжил, но и в том, что у него очень быстро восстанавливаются все основные функции — он говорит, помнит все, что с ним произошло, ест, ходит. Словом, идет на поправку", — сказал хирург.

При этом, по словам Галины, ее сын уже месяц в больнице, но никто из родных нападавшего его не посетил.

"Я не хочу мести для парня, который покалечил моего сына, но хочу, чтобы все было справедливо, чтобы ни один ребенок больше не попал в такую трагическую ситуацию, в которую попал мой ребенок", — отметила Галина.

Иллюстрация Ukrhealth

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