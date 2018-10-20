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МедГоблин
МедГоблин
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Про зомбі, вампірів та канібалів

1.5тЧитать материал на украинском

Свято наближається! Хеллоуін, тобто.

Воно, канєшно, ніяке і не свято, але традиція вимагає поговорити сьодня про шось страшне. Враховуючи тематику пабліка, складно чимось вразити нашого читача.

Тому ми задались питанням: чи буває в реальності шось таке, чим нас любить лякати Голівуд?

Зомбі-апокаліпсис в Нью-Йорку

12 липня 2016 року з району Брукліна почали масово дзвонити в швидку із буквальними скаргами на "появу зомбі". По приїзді натхненні парамедики виявили 33 особи, які ходили туди-сюди, слабо реагуючи на звертання, із посоловілими очами, ледве рухаючи руками і ногами, періодично видаючи гарчання. Всіх госпіталізували, обстежили і не виявили жодних відхилень від норми. Через 9 годин чари почали слабшати і постраждалі розповіли, що всі вони вдихнули якусь нєпонятну речовину "с пакєтіка". Виявилось, шо чарівний порошок, це - штучний канабіоід, синтезований фірмою Pfizer в 2009 році. На форумах його описують фразами "нєрєальний пріход", а коштує 1 грам всього 2 бакси. (єслі шо пишіть в лічку). (Єслі шо, це шутка, бо ну вас нафіг).

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Під лежачий кал вода не тече

О, прогрес! В 21 столітті, шоб стать зомбаком не треба читать Некрономікони. Хімія, дєтка!

Вампір - канонічна потвора народних легенд.

Крім того - підродина кажанів, які харчуються кров’ю інших тварин. Яким же було здивування бразильських дослідників, коли в 2016 році в кекехах волохатоногого кажана виявили людське ДНК.

Справа в тому, що в обжитих людьми зонах різко зменшилось поголів’я птахів (природньої жертви кажана). Шо і призвело до корекції пітанія. Насторожує, шо ніякі постраждалі за допомогою не звертались…

Кароч, хто поїде в Бразилію - затарюйтесь часником. А то вкусить волохатоногий вампір.

Разом з тим, нам прекрасно відомо, шо є тільки одна по-справжньому небезпечна істота на планеті. І ноги в неї бувають як волохаті, так і гладенько депільовані.

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Лист до студентів - медиків, що виступають проти IFOM

Люди включали ближнього свого в дієту, ще задовго до того, як стали схожими на сучасних людей. І воно зрозуміло - коли натовп напівзвірей голодний, набагато простіше не бігати за зайцем по савані, а пустити на гуляш старого прєдсєдатєля пєщєри, або його зама.

Якою була справжня мотивація стародавніх канібалів розповідає ця стаття.

Шо зробили дослідники:

  • склали табличку калорійності мняса різної дічі (в т.ч. людського);

  • порахували кількість людських залишків там, де були епізоди давнього канібалізму;

  • прикинули скільки днів плем’я з 25 осіб могло бути ситим при різному раціоні.

Шо виявили:

  • добова потреба в енергії у неандертальців була майже вдвічі більшою, ніж у homo sapiens;

  • людське м’ясо досить дієтичне (аналогічне рибі), в 2 рази поступається калорійністю пташиному і в 2,5 рази бобрячому чи ведмежому.

  • харчуватись двоногими - економічно дуже невигідно. Судячи із залишків з’їдених гомінідів, плем’я все одно б лишилось голодним.

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Найпопулярніші методи, щоб позбутися від гикавки

Що це значить: люди в доісторичні часи їли одне одного вірогідніше з ритуальною чи соціальною метою, а не від голоду, чи того шо полювати було впадло.

Але тарантулів, Дракулу чи ше якесь Ктулху ми чогось боїмося більше.

Минали тисячоліття, еволюція перла вперед. І вчорашні ритуальні канібали перетворились у сьогоднішніх кровосісєй і гідроколонотерапевтів, яких вже не так просто розпізнати по закривавлених набєдрєнних повязках.

Ех, люди-людоньки, бережіть себе.

P.S. А який монстр вселяє найбільший страх у вас? Вибір редакції - сусід в майкє-алкоголічкє з перфоратором.

Читайте на OBOZREVATEL, коли конспірологія стає реальністю?

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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Спросите у нациста, знают ли они такого писателя - Гоголя.. Гитлера знают, гоголя нет, не знают.
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