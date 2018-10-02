Инсульт, кровотечения, кома: какие лекарства опасно мешать с алкоголем

"Я не пью, я на таблетках" - часто слышим мы от кого-то из друзей на вечеринке. Все мы знаем, что алкоголь нельзя смешивать с антибиотиками, но почему? К сожалению, даже те, кто принимает серьезные препараты, иногда нарушают правила, и с фразой: "Прими, Боже, за лекарство" опрокидывают стопку-другую.

OBOZREVATEL подготовил гид по группам препаратов и возможным последствиям, если смешивать их с алкоголем.

Антибиотики

Применяются для лечения заболеваний вызванных бактериальной инфекцией.

Препараты: Азитромицин, Аугментин, Эритромицин, Цефазолин и другие.

Эффект

Некоторые антибиотики блокируют распад алкоголя, что сопровождается ознобом, рвотой, аллергическими реакциями и сильными головными болями. При таких симптомах необходимо обращаться за скорой медицинской помощью. Учитывая то, что курс антибиотиков назначается примерно на 7-10 дней, в это время от алкоголя лучше воздержаться.

Антигистаминные

В ответ на попадание в организм аллергена, выделяется медиатор – гистамин. Препараты, которые снижают его влияние на организм, называются антигистаминными.

Препараты: Цетрин, Лоратадин, Эбастин, Клемастин и прочие.

Эффект

Первое поколение антигистаминных медикаментов, которые также иногда сопровождаются седативным эффектом, употреблять с алкоголем категорически запрещено. Этиловый спирт, содержащийся в алкоголе, вступает в реакцию в действующими веществами препаратов и может вызвать сонливость, обморок и даже кому.

Новое поколение препаратов смешивать со спиртным также не стоит. Последствия, конечно, не так опасны, но все же неприятны – головные боли, вялость и аллергическая реакция организма проявится с новой силой.

Анальгетики

Лекарства, предназначенные для уменьшения болевой чувствительности, в том числе избирательной, когда другие виды чувствительности не затрагиваются.

Препараты: Анальгин,Новалгин, Солпадеин и другие.

Эффект

Анальгин сегодня чаще применяется в виде антипиретика, нежели анальгетика. У этого препарата и без того много побочных результатов, а в сочетании с алкоголем он снижает артериальное давление, угнетает ЦНС и нарушает работу почек. Что касается других препаратов, то каждый из них в паре с этиловым спиртом опасен своими последствиями. К примеру, тот же "Аспирин" может привести к желудочному кровотечению, а Кетанов – будет угнетать ЦНС, создавая эффект заторможенности и может создать раздражения слизистой желудка, что приведет к изжоге, а в более тяжелых случаях закончится тошнотой, рвотой или возможным обострением болезней ЖКТ.

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Витамины

Применяются для того, чтобы повысить иммунный ответ организма.

Эффект

Отсутствие пользы от приема добавок. К примеру, алкоголь "вымывает" витамины группы В, что приведет к нарушениям работы головного мозга в виде ухудшения памяти и потери быстрой концентрации. Ретинол А в паре с этиловым спиртом повреждает печень, а недостаток витамина С ударит по иммунитету.

Антидепрессанты

Оказывают влияние на уровень нейромедиаторов и применяются для терапии депрессивных состояний. Снимают раздражительность и эмоциональное напряжение, положительно влияют на сон и аппетит.

Препараты: Ново-Пассит, Ципралекс и прочие.

Эффект

Принимать антидепрессанты с алкоголем категорически запрещено, ведь это может привести к летальному исходу или коме. Спиртное, после приема препаратов или до него только усугубит депрессивные состояния, может вызвать всплеск адреналина, после которого учащается сердцебиение и возможен риск инсульта. Кроме того, такое партнерство угнетает центральную нервную систему.

Жаропонижающее (антипиретики)

Группа лекарств, которые применяются для снижения высокой температуры.

Препараты: Цитрамон, Парацетамол, Ибупрофен, Панадол и другие.

Эффект

Парацетамол сам по себе негативно влияет на работу печени, а в партнерстве с этиловым спиртом – разрушает клетки печени. Важно понимать, что парацетамол входит в состав многих жаропонижающих препаратов. Что же касается Ибупрофена, он понижает свертываемость крови и оказывает раздражающее воздействие на слизистую желудка, что в последствии приведет к обострению заболеваний ЖКТ.

Пероральные сахароснижающие препараты

Применяются в поддерживающей терапии для больных сахарным диабетом II типа. Они регулируют три основных метаболических нарушения: секреции инсулина, периферическая инсулинорезистентность, замедление всасывания глюкозы в тонком кишечнике.

Препараты: Глюкованс, Авандамет и другие.

Эффект

Алкоголь больным сахарным диабетом вообще пить опасно, ведь он приводит к скачкам глюкозы в крови. В паре с сахароснижающими препаратами возможна гипогликемия и даже кома.

Гипотензивные

Препараты применятся при гипертонии для снижения давления, за счет воздействия на рецепторы головного мозга. Могут использоваться от случая к случаю не являясь постоянной терапией.

Препараты: Клофелин, Моксонидин, Моксонитекс, Физиотенз, Альбарел и прочие.

Эффект

Эти препараты снижают давление путем расширения сосудов. Принимая их вместе с этиловым спиртом сосуды расширяются еще больше, а потом резко сужаются. В конечном итоге, это грозит инсультом или инфарктом. В лучшем случае такое воздействие не принесет горя, но все же обострит заболевания сердечно-сосудистой системы.

Мочегонные (диуретики)

В основном, применяются для лечения сердечно-сосудистой системы, почек и печени, которые сопровождаются отечностью. Уменьшают количество жидкости в тканях, повышая скорость образования мочи.

Препараты: Фуросемид, Акрипамид, Индапамид, Лазикс и другие.

Эффект

Все спиртные напитки обладают мочегонным эффектом, а вместе с лекарствами они могут усилить или исказить воздействие препарата на организм. К примеру, при приеме Фурасемида с этиловым спиртом, может появится обильное мочеиспускание и обезвоживание. А "вымывание" минеральных солей, будет провоцировать сбои в работе сердца.

Противозачаточные

Гормональные препараты, подавляющие овуляцию.

Препараты: Динорет, Белара, Лактинет, Логест и прочие.

Эффект

Алкоголь влияет на работу печени, изменяя процессы выработки ферментов и ускоряя обмен веществ. Все это влияет на гормоны, которые входят в состав препарата. По сути, алкоголь приведет к тому, что срок действия лекарства будет длится меньше. А это уже прямо влияет на его контрацептивные возможности.

Нейролептики

Средства для лечения психозов и психологических расстройств. Способны подавлять бред, галлюцинации, ослаблять агрессивность. Эта группа препаратов изменяет медиаторные процессы в мозге. Некоторые препараты, также сопровождаются седативным эффектом.

Препараты: Арипипразол, Галоперидол, Клозапин и другие.

Эффект

Вследствие партнерства с алкоголем возможны проблемы с дыханием и сильное снижение давления. Кроме того, возрастает возможность проявления атипичных картин опьянения. Как и все психотропные вещества – нейролептики с алкоголем несовместимы.

Спазмолитики

Применяются для снятия мышечных спазмов гладкой мускулатуры ( тонкий кишечник, кишечник,12-типерстная кишка и т.д )

Препараты: Но-Шпа, Спазмалгон и прочие

Эффект

В сочетании с алкоголем возможна заторможенность, в следствии угнетенной работы ЦНС. К примеру Но-шпа с этиловым спиртом приведет к нарушению координации, тошноте и снижению давления. Другие препараты также вызывают тошноту, усиленное сердцебиение и шум в ушах.