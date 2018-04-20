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Полуторагодовалая шотландка умерла из-за игрушек в кроватке

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Полуторагодовалая Конни Роуз из Шотландии задохнулась в кроватке под плюшевым медведем. Ее мама Декси оставила игрушки в колыбельке, чтобы защитить дочку от травм, а проснувшись утром, мать обнаружила ребенка мертвым.

Как известно, в кроватке малышки Конни лежало много разных милых игрушек, сообщает Life. А вечером накануне любящая мама положила в колыбельку еще и большого плюшевого мишку, и это решение оказалось фатальным.

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Ребенок, вероятно, задел игрушку во сне и та завалилась прямо на малютку. Малышка не смогла выбраться из-под нее и задохнулась.

Сейчас убитая горем мать предостерегает других родителей, чтобы они не повторяли ее ошибку. Декси просит убирать из кроваток все, что может нести угрозу ребенку: игрушки, одеяла, подушки и пр.

"Пожалуйста, уберите все лишнее из кроваток ваших малышей. Надеюсь, что мой трагический пример поможет спасти жизни", - отмечает Декси.

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Тема
Родители и дети
Объекты
смертьребенок
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