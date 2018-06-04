Сколько сил, крови и пота врачи тратят на спасение тяжелых пациентов.
Многочасовые операции, бессонные ночи в реанимации, выхаживание и реабилитация. Иногда безрезультатно, но чаще наши усилия вознаграждаются.
Один из моих пациентов после трансплантации сердца живет уже почти 15 лет. В моей практике множество примеров, когда абсолютно безнадежные больные выздоравливали.
Такое случается только в том случае, когда мы -врачи боремся до конца.
Кто же вам дал право так распоряжаться человеческими жизнями?
Читайте все новости по теме "Здоровье" на Обозревателе.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.