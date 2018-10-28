''Очень опасно'': Супрун забила тревогу из-за супербактерий

Устойчивость супербактерий к антибиотикам является новой и очень опасной проблемой здравоохранения, уменьшить масштабы которой может вакцинация.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Она уточнила, что прививки позволяют сократить потребление антибиотиков и тем самым предотвращают развитие множественной устойчивости бактерий к ним.

"Когда в обществе вакцинировано 90% или более, образованный вакцинацией иммунитет останавливает развитие болезни или облегчает ее течение и предотвращает распространение инфекции. В частности, коллективный иммунитет защищает младенцев, невакцинированных людей или лиц с ослабленной иммунной системой", - написала Супрун.

"Сознательно избегать вакцинации в современном мире - это идти вопреки научному прогрессу и здравому смыслу. Ведь вакцины показали свою действенность уже неоднократно", - добавила она.

Как писал OBOZREVATEL, ранее большинство украинцев поддержали решение Министерства здравоохранения и Министерства образования и науки Украины не допускать невакцинированных детей в учебные заведения.