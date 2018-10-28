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/Дайджест

''Очень опасно'': Супрун забила тревогу из-за супербактерий

5.8тЧитать материал на украинском

Устойчивость супербактерий к антибиотикам является новой и очень опасной проблемой здравоохранения, уменьшить масштабы которой может вакцинация.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Она уточнила, что прививки позволяют сократить потребление антибиотиков и тем самым предотвращают развитие множественной устойчивости бактерий к ним.

"Когда в обществе вакцинировано 90% или более, образованный вакцинацией иммунитет останавливает развитие болезни или облегчает ее течение и предотвращает распространение инфекции. В частности, коллективный иммунитет защищает младенцев, невакцинированных людей или лиц с ослабленной иммунной системой", - написала Супрун.

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"Сознательно избегать вакцинации в современном мире - это идти вопреки научному прогрессу и здравому смыслу. Ведь вакцины показали свою действенность уже неоднократно", - добавила она.

Как писал OBOZREVATEL, ранее большинство украинцев поддержали решение Министерства здравоохранения и Министерства образования и науки Украины не допускать невакцинированных детей в учебные заведения.

Читайте все новости по теме "Вакцинация" на OBOZREVATEL.

Темы
ВакцинацияВакцинация в УкраинеЗдоровье
Персона
Ульяна Супрун
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Свидомые! В каких вы там помойках роетесь, что никакие украинские антибиотики вашу заразу не берут???? У вас сейчас одни вспышки: туберкулёз, корь, дифтерия... Помылись бы, что ли...
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Заботливая! Повезло нерабам
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