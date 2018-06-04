Когда мы подготовили программу по вирусным гепатитам и получили финансирование, первый вопрос, который возник и должен был быть отражён в соответствующих нормативных документах - кого лечить. Денег мало, больных официально зарегистрированных много, ещё больше - незарегистрированных. В такой ситуации для меня ответ был очевиден - лечить самых проблемных пациентов, ХОТЬ ОНИ И ХУЖЕ ОТВЕЧАЮТ НА ТЕРАПИЮ, тем более, интерферонами. Так мы и сделали, выделили приоритетные группы, где номером один стояли больные с циррозом печени, но не только, что и было закреплено соответствующими приказами МЗ Украины ещё в 2014 г. Примечательно, что эти же приоритетные группы были описаны через год в Европейских рекомендациях и остаются там по сей день.

Возникает вопрос, что делать тем, у кого цирроза нет, ждать его появления?

Отвечаю - нет, ждать расширения доступа к терапии, что, собственно, сейчас и происходит и процесс этот, надеюсь, неотвратимый, потому как имеется Глобальная стратегия ВОЗ элиминации вирусных гепатитов и мы ОБЯЗАНЫ ее выполнять. В среднем приблизительно 15-20% больных с впервые выявленным гепатитом С обнаруживают его уже на продвинутых стадиях фиброза печени, в течение ближайших 5 лет у них ожидается декомпенсация, которую мы лечить практически не можем. Более 80% из них- это молодые люди до 50 лет, в случае успешной терапии они становятся полностью здоровыми, работоспособными людьми, и когда-нибудь умрут, как и мы все, от какой-то другой болезни/состояния. С другой стороны, у людей с начальными стадиями фиброза печени время до развития его терминальных стадий может составлять 20 лет и более. Это не значит, что лечить не надо таких больных, надо, и чем раньше, тем лучше, но пациенты с УЖЕ развившимся циррозом без лечения стоят на грани жизни и смерти. НО, отвечают они на терапию, как интерферонами, так и современными препаратами прямого действия, хуже, как и пациенты с терминальными заболеваниями почек, с вирусассоциированными опухолями и т.д.

Поэтому с точки зрения экономии бюджетных денег нужно было взять, образно говоря, "здоровых больных с гепатитом С" и вылечить почти всех. НО, при этом остальные в течение ближайших 5-7 лет, прежде чем уйти из жизни, станут глубокими инвалидами, кто посчитал, сколько это будет стоить государству? Поэтому весь мир идёт другим путём - приоритетное лечение САМЫХ ПРОБЛЕМНЫХ БОЛЬНЫХ. И да, денег всегда мало, но, согласитесь, лечить до 4000 человек в год это лучше, чем ничего.

Так о чем речь? Что мы экономим? Кто будет решать, лечить или пусть так умрет? Денег бюджетных жалко? А кто сотворил этот позорный Нацперелик, согласно которому больные впервые за многие годы остались без нужных лекарств? Кто ответит за неэффективные курсы терапии благодаря купленным за бюджетные деньги дерьмовым дешевым препаратам? Вы исправите? Можно узнать - когда? И кто вернёт утраченное здоровье и жизнь людям из-за чьей-то преступной глупости? Кто знает стоимость человеческой жизни? Причём тут обучение докторов, которое якобы дешевле, чем отправлять больных на лечение? Обучайте, мы своих обучили, бесплатно, тихо и спокойно, привлекая сюда многих зарубежных специалистов в течение многих лет, и продолжаем это делать.

А может, не надо разрушать то, что есть?

Бесконечные войны с онкогематологией в Охматдете, расправа с "неправильными" специалистами, закрытие центров - это все что, способствует развитию отрасли и направления? Вы вообще знаете, сколько стоит денег и времени подготовить специалиста? И ещё не каждого подготовишь ...

Сколько у меня перед глазами больных прошло за эти дни, все вспоминала, с онкогематологией, циррозами, кровотечениями, букетом из разных гепатитов, сколько сил приложено, многие живут, растят детей, а были почти безнадёжны...

В последнее время я часто думаю, какое счастье, что у нас есть европейские рекомендации, полностью согласованные с экспертами, можно ткнуть ими нашим оголтелым адептам всего нового, активистам без образования, влияющим сейчас на политику МЗ, они тогда становятся бессильными, потому как против того, как ТАМ - не попрешь...) только это и только ИНОГДА помогает сейчас отстоять позиции больных.

В общем, полнейшее дно и позорище. Просто противно.

И не буду ни с кем спорить и доказывать очевидные вещи.