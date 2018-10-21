Каждый, наверняка, сталкивался со слабостью, одышкой и приятным головокружением в первые дни посещения горной местности? Если человек остается на длительное время в этой местности, то в качестве приспособительной реакции повышается уровень гемоглобина крови.

Физиологический высокий гемоглобин встречается у жителей высокогорных областей, где в воздухе несколько снижено содержание кислорода.

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Низкий уровень кислорода заставляет организм производить больше гемоглобина, чтобы компенсировать его недостаток максимальным связыванием гемоглобина с кислородом.

Кстати, физиологический высокий гемоглобин может быть у спортсменов. Их мышцам требуется огромное количество кислорода во время тренировок и соревнований. Только повышенное содержание гемоглобина помогает справляться с нагрузками.

Берите данную информацию на заметку, чтобы не ходить в поисках своего "якобы" недуга и самовольно не "разжижать" кровь.

Не болейте.

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