Нобелевская премия по физиологии и медицине одна. А достойных много. Среди фаворитов, которым премию не дали Соломон Снайдер, самый цитируемому биолог в мире, который открыл опиоидные рецепторы и многое сделал для понимания механизма боли.

Там же Минору Канехиса, за собранную под его руководством базу генов и геномов KEGG, которой пользуются во всем мире.

Не дали её также Наполеону Феррара, за изучение принципов роста сосудов, что важно и для развития организма и для лечения рака. На основе его работ было создано несколько сильных лекарств.

А дали двум ученым за открытие в области иммунотерапии рака. Что тоже не плохо.

В прошлом году впервые была одобрена терапия рака на основе CAR-T (Kymriah). Эта такая терапия, когда немного клеток крови из человека достают и тренируют при помощи генной инженерии. Их тренируют охотится на раковые клетки в теле человека. А потом опять в человека запускают и они там хорошо справляются с новой функцией в случае некоторых лейкозов. Эта современная реинкарнация идеи иммунотерапии рака - при помощи иммунитета побороть рак. Это событие, видимо, и стало катализатором этой Нобелевки.

Так вот, еще в 1992 году исследователи разгадали один хитрый ход раковых клеток. Когда к раковой клетке подходит клетка иммунной системы, раковая клетка вырабатывает активаторы белка PD-1, который есть на поверхности иммунных клеток. PD-1 придуман природой чтобы притормаживать развитие иммунного ответа. Иногда это необходимо. Но рак начинает использовать этот механизм себе на пользу и становится невидимым для клеток иммунной системы. Только разгадав этот хитрый план некоторых видов рака удалось сдвинутся с мертвой точки в онкологии, где были только хирургия, облучение и химиотерапия. Появилась возможность нейтрализовать PD-1 и подобные ему молекулы и возвращать адекватность иммунным клеткам пациента.

Нет, это не лекарство от рака (хотя но основе открытий ученых было одобрено несколько эффективных препаратов против меланомы и других раков). Раков очень много, и все они вполне самостоятельные заболевания, и лечится должны отдельными лекарствами. Лекарство от всего рака так же маловероятно, как и существование одной единственной выигрышной комбинации для всех спортлото мира.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Нобелевскую премию по медицине присудили за прорыв в лечении рака.