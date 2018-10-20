Поверьте, и мне надоело писать о Супрун и ее "команде молодых реформаторов". Гораздо приятнее и важнее делиться с читателями памятью о своем прошлом. Образами людей, живших со мною рядом в советских политических лагерях. О Викторе Некрасове, Леониде Плюще, Андрее Сахарове…

Но есть настоящее, Во многом унаследованное нами из прошлого. Настоящее, где безответственность – один из основных атрибутов государства Украина. Странная и горькая история преждевременного, не рассчитанного по шагам и последствиям разрушения психиатрической больницы со строгим режимом содержания опасных психически больных людей. Людей, совершивших тяжкие, насильственные правонарушения в состоянии невменяемости.

Эта история еще не закончена. Но появилась надежда: этой ситуацией, наконец, всерьез заинтересовалась Генеральная Прокуратура.

Многое, почти все об этой ситуации мною было написано ранее. Сегодня есть надежда, что это проявление социального безумия закончится. Но никто не ответит за содеянное. Ни премьер-министр, слепо поддерживающий во всем и.о. министра здравоохранения. Ни сама и.о. министра. Ни ее революционно настроенный беспощадный заместитель Линчевский.

Ни сам инициатор и "осуществитель" создания личной коррупционной системы великий комбинатор Сергей Шум.

Никто ни за что не ответит. Спасибо прокурорам хотя бы за то, что прекратили издевательство над здравым смыслом. Но необратимые последствия уже наступили.

Террор "реформатора" уже привел к тому, что из днепропетровской психиатрической больницы уже уволились в течение месяца 5 врачей, 5 медицинских сестер, 2 психолога, 1 фармацевт, 2 хозяйственника, 1 лаборант и 7 санитаров. Вскоре некем будет перекрывать смены, а контингент в больнице специфический…

Желающих поступить на работу вместо уволившихся нет. Ни одного. Хотя оклады там выше обычных в психиатрии. Опять же – особенный контингент. Спасибо за содеянное Сергею Сергеевичу Шуму!

Читайте на OBOZREVATEL, Минздрав собирается ликвидировать психиатрическую больницу в Днепре.