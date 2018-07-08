Неприятный запах изо рта: Супрун раскрыла причину и сказала, что делать

Наиболее частой причиной неприятного запаха изо рта является плохой уход за полостью рта, что приводит к росту числа бактерий.

Об этом в своем Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"С неприятным запахом довольно легко бороться... Чаще всего причина скрывается во рту. И запах возникает, прежде всего, из-за пренебрежения гигиеной ротовой полости. В этом случае неприятный запах вызывают бактерии, обитающие во рту и в процессе своей деятельности производят летучие соединения серы", - отметила она.

Супрун добавила, что причиной появления неприятного запаха могут быть употребление алкоголя и курения табака.

Также запах может появиться из-за инфекционных болезней полости рта, дыхательных путей, чрезмерной сухости во рту, системных заболеваний, в частности, диабета, почечной и печеночной недостаточности. В этом случае необходима консультация врача.

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И.о. министра рассказала, как бороться с неприятным запахом изо рта.

"Важнейшая рекомендация - правильный уход за полостью рта. Всегда тщательно чистите зубы и язык и полощите ротовую полость даже простой водой после приема пищи. Чтобы бороться с бактериями, используйте специальные антимикробные средства для полоскания, зубные пасты и спреи-освежители для рта. Если же неприятный запах беспокоит вас довольно длительное время - обращайтесь к врачу", - резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ульяна Супрун развенчала миф о сушилках для рук, которые несут в себе опасность для здоровья человека.