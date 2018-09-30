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Рада рассмотрит отставку скандального зама Супрун

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Парламентский комитет по вопросам здравоохранения во вторник, 2 октября, рассмотрит требование об отставке заместителя и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.

Об этом сказано в повестке дня профильного комитета. Речь идет об Александре Линчевском, который также занимает должность заместителя Министра здравоохранения Украины.

Так, в повестке запланировано постановление "о неопределении правового статуса руководства Министерства здравоохранения Украины, несоответствии занимаемым должностям и обращении в Кабинет Министров Украины об освобождении от занимаемых должностей первого заместителя Министра здравоохранения Украины Супрун Ульяны Надии и заместителя Министра здравоохранения Украины Линчевского Александра Владимировича".

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Александр Линчевский

Александр Линчевский

Напомним, Линчевский ранее попал в скандал, заявив, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, поскольку "они все равно умрут". Супрун публично пояснила заявление своего зама.

Дисциплинарная комиссия предложила закрыть дело в отношении Линчевского. "Есть конкретные виды дисциплинарных нарушений, и в данном случае комиссия не видит дисциплинарного проступка", - отметил председатель комиссии Константин Ващенко.

Как писал OBOZREVATEL, известный украинский врач-диссидент Семен Глузман предъявил жесткие обвинения Супрун. Он заявил, что она и ее команда разрушают украинскую медицину вместо того, чтобы реформировать ее.

Кроме того, Министерство здравоохранения якобы тратит миллионы на информационную поддержку своего нынешнего руководителя. С таким заявлением выступила президент благотворительного фонда "Помощь онкобольным детям" Валентина Маркевич.

Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Объекты
Верховная Рада УкраиныМинистерство здравоохраненияскандалы
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Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
Була ж фонограма - там чітко чути, що Лінчевський приводить вислів про недоцільність лікування онкохворих за кордоном, як МОЖЛИВИЙ АРГУМЕНТ противників направлення хворих за кордон. А ці суки-богомольці в "комітеті" приписують цей вислів як його точку зору. Зла немає!....
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Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
Невже і Глузман в долі? Не очикував...
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викторов виктор
викторов виктор
Украинцы , Братья . Вас всех хотят вперед ногами вынести
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