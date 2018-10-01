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На Украину обрушится волна метеоударов: чего ждать и как спастись

3.6тЧитать материал на украинском

В октябре Землю ждет четыре магнитные бури. Они обрушатся, в том числе на Украину, 7 и 8, а также 10 и 19 числа. Считается, что во время магнитных бурь в организме человека стимулируется выработка кортизола - гормона стресса, и уменьшается количество мелатонина - основного гормона, который регулирует биоритм человека.

В это время у метеочувствительных людей появляется беспокойство, бессонница, тревожность и апатия, нарушаются биоритмы, что впоследствии может послужить причиной нарушения гормонального фона.

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Также люди жалуются на головные боли и головокружения, тахикардию и общую слабость. Это может быть спровоцировано выработкой адреналина в больших количествах во время магнитных бурь, а также сгущение крови.

Магнитные бури опасны для пациентов, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. В зоне риска люди, которые уже перенесли инфаркты, инсульты либо гипертонический кризис.

Уберечься от воздействия магнитных бурь можно, отказавшись от перелетов, ограничив физические нагрузки не переедая. Также лучше не есть много сладкой пищи и не пить алкоголя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы критические даты, когда в Украине ожидаются магнитные бури.

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