На Украину надвигается мощный метеоудар: названа опасная дата

Жителей Земли, в том числе, украинцев, уже 19 октября ждет серьезный метеоудар – магнитная буря, по предварительным расчетам, первого уровня.

Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, это третья и последняя в текущем месяце магнитная буря. После ожидаются лишь магнитные возмущения, которые, в основном, не оказывают серьезного влияния на здоровье.

В этот день метеочувствительные люди могут страдать от головных болей, головокружений, слабости, раздражительности и перепадов настроения. Также возможны проблемы с сердцем и давление.

В техническом плане нужно быть готовым к плохой связи, перебоям в работе гаджетов, спутников.

В эти дни необходимо укреплять сосуды, принимать контрастный душ, обливаться холодной водой, не пренебрегать прогулками и физическими упражнениями на свежем воздухе.

Кроме того, необходим правильный режим сна в количестве 8 часов, правильное сбалансированное питание — то есть меньше употреблять жирную и жареную пищу, острую пищу, исключить алкогольные напитки, предпочтительна растительно-молочная пища.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее доктор наук рассказала, как уберечься от негативного влияния бурь.