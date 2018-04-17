На Львовщине таблетки убили 2-летнего ребенка

Ребенок добрался до аптечки, пока взрослые работали в огороде.

В Самборский отдел полиции поступило заявление о том, что в местную больницу доставлен ребенок, у которого врачи диагностировали "клиническую смерть". Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

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Так, полицейские предварительно выяснили, что 2-летний мальчик вместе с бабушкой и дедушкой находился на приусадебном участке в одной из деревень района. Пока взрослые сажали картошку, малыш играл в машине. В салоне он обнаружил лекарства, предназначенные для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и наглотался их.

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося, назначены экспертизы.

Ранее "МедОбоз" рассказывал о массовом отравлении в детском лагере во Львовской области.