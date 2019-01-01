На Львовщине при странных обстоятельствах умерла роженица: вспыхнул скандал

На Львовщине роженица умерла во время кесарева сечения. При этом врач-анестезиолог, участвовавший в операции, после случившегося подал заявление об увольнении, что спровоцировало скандал.

Как сказано в сюжете "Подробностей", инцидент с 28-летней женщиной, у которой осталось трое детей, произошел в Жидачевской центральной районной больнице. Туда пациентка попала согласно плану родов, кесарево сечение было запланировано медиками заранее.

Как утверждают врачи, противопоказаний на операцию у роженицы не было. Роды принимала врач с 30-летним опытом.

Жидачевская центральная районная больница Скрин видео

"Именно "кесарево" прошло очень хорошо. Вытащили ребенка, живого, как обычно", — рассказала Элеонора Потерейко, акушер-гинеколог Жидачевской больницы, однако комментировать другие подробности операции отказалась.

"Женщине не было плохо. До операции женщине не было плохо. Это я не могу вам сказать, это было в руках реаниматологов", — ответила на вопрос о состоянии роженицы она.

Элеонора Потерейко Скрин видео

Во Львовском областном департаменте здравоохранения предварительно назвали причину смерти роженицы.

"Результатов нет. Есть предварительное заключение патологоанатомического вскрытия, очень предыдущего. Это тот, который дает право на погребение, где написано: причиной смерти являются осложнения от анестезии", — сообщила Ирина Микичак, директор Департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации.

Врач-анестезиолог, написавший заявление об уходе с места работы, объяснений о случившемся не дал, его номер телефона не доступен. В документе указано, что он увольняется "по соглашению сторон". Кроме того, вместе с ним заявление написал и главный врач Жидачевской больницы.

Иллюстрация ijustsaidyes.com

"Именно я не могу говорить сейчас, потому что будет приказ на служебное расследование. Было вскрытие, патологический вскрытие, будут соответствующие выводы и заключения спустя — кто виноват", — сообщил Михаил Майданський, заместитель директора по медицинскому обслуживанию населения Жидачевской центральной районной больницы.

В полицию с заявлением о смерти роженицы никто не обращался, однако правоохранители заинтересовались данным фактом и открыли соответствующее уголовное производство.

Между тем новорожденный младенец под наблюдением львовских медиков в реанимации. Состояние девочки стабильное. После полного выздоровления судьбой ребенка займутся социальные службы.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в роддоме города Ривне разгорелся скандал из-за ЧП с ребенком. Так, акушеры отказались делать женщине кесарево сечение, несмотря на тяжелые роды и пропадающее сердцебиение ребенка, после чего тот впал в кому.