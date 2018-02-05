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"На этой кровати Сталин умер?" Обнародованы фото больницы в зоне АТО

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В сети опубликовали фото ужасного состоянии больницы в городе Курахово под временно оккупированным Донецком.

Их разместили на странице группы "Марьинка Zona АТО" в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте".

"Рубрика "Нам пишут". Сегодня нам снова прислали фото из инфекционного отделения больницы в городе Курахово. Похоже, на наши призывы привести отделение в порядок никто не реагирует. Особенно если учесть тот факт, что пишем мы об этом уже не первый год", — говорится в посте.

Больница в зоне АТО

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На снимках запечатлены палаты с ободранными стенами, старой мебелью и грязными матрацами.

Инфекционное отделение больницы в Курахово

Страница группы "Марьинка Zona АТО" "ВКонтакте"

Инфекционное отделение больницы в Курахово

Страница группы "Марьинка Zona АТО" "ВКонтакте"

Инфекционное отделение больницы в Курахово

Страница группы "Марьинка Zona АТО" "ВКонтакте"

Пользователи сети также ужаснулись условиями данного лечебного заведения и оставили под фотографиями свои возмущенные комментарии.

"С каждым годом все хуже", "Кошмар", "Интересно, попав туда, сколько еще болячек пристанет?", "Просто хочется, чтобы главврачу этой больницы пришлось полечиться в этом отделении", "На этой кровати Сталин умер?" — пишут люди.

Больница в Курахово

Больница в Курахово

Ранее "Обозреватель" публиковал фоторепортаж со свидетельствами жутких условий в киевской больнице на Красном Хуторе.

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Тема
Здоровье
Место
Украина
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