Мозг превратился в кровавое месиво: в США женщина умерла из-за водопроводной воды

В США женщина умерла после того, как заразилась амебой Balamuthia mandrillaris, необратимо повредившей ее мозг.

Пациентка из Сиэтла посетила врачей с хронической синусовой инфекцией. Ей посоветовали полоскать носовую полость физиораствором, но вместо него она использовала обычную водопроводную воду, которую пропускала через фильтр из магазина, пишет Livescience.

Год спустя у женщины появились необычные симптомы: странная красная сыпь вокруг носа, головокружения и приступы боли. После очередного приступа и потери ориентации врачи решили провести исследование мозга, по результатам которого врачи диагностировали 1,5-сантиметровую опухоль в задней части черепа.

Медики решились на операцию и были шокированы увиденным.

"Когда я оперировал эту даму, увидел, что часть ее мозга превратилась в кровавое месиво", — рассказал доктор Чарльз Коббс, нейрохирург шведского Медицинского центра в Сиетле.

Поврежденные ткани удалили, а женщину отправили домой, но позже ей стало хуже. Выяснилось, что ее мозг был заражен амебой Balamuthia mandrillaris, из-за размножения которой опухоль росла в размере.

Balamuthia mandrillaris — амеба, встречающаяся в почве и водоемах, которая может вызвать инфекцию головного и спинного мозга livescience.com

В итоге 69-летняя женщина скончалась спустя месяц после операции.

В данном случае речь идет об особом виде амеб, который считается очень опасным для человека. Эти одноклеточные организмы встречаются в почве и водоемах по всему миру.

У здоровых людей с хорошей иммунной системой Balamuthia mandrillari встречается крайне редко. По данным Центра США по контролю и профилактике заболеваний, во всём мире было зарегистрировано около 200 случаев заражения.

Однако по статистике погибает 98 процентов людей, в организм которых попадает такой паразит.

Иллюстрация firstdraw.org

Как писал OBOZREVATEL, ранее ученые из Объединенного института генома в Калифорнии и Национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли предрекли Земле засилье опасных вирусов.

Исследователи подчеркивают, что микроорганизмов в Мировом океане гораздо больше, чем рыб и морских млекопитающих. Поэтому, считают эксперты, вода в будущем станет источником многих болезней.