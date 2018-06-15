"Кровь, гной и жуткий лязг грузового лифта": сеть всколыхнул рассказ об украинской больнице

Украинка рассказала об условиях пребывания в одной из украинских больниц: кровь, ужасные туалеты, нет нормальных коек для "тяжелых" пациентов, при этом сутки в реанимации медучреждения обошлись в месячную пенсию. Пост девушки в Facebook менее чем за сутки успел собрать более 3 тысяч реакций, свыше 200 комментариев и больше тысячи репостов.

"Дома. 38 дней в больничном заключении. Шестичасовая операция, одиннадцать суток без сознания, потом ампутация и снова – реанимация, отек легких – реанимация… Выжили. Выходили. Вопреки", - пишет Анна Гин в своем посте, описывающем пребывание в больнице ее тяжелобольного отца.

По словам девушки, в палатах для тяжелобольных лежачих пациентов нет кроватей с поднимающейся спинкой, "чтобы банально напоить водой – аттракцион из двух сильных, крепких людей и свернутого рулоном матраса".

Кроме того, по ее словам, сутки пребывания в реанимации стоили ей суммы, сравнимой с месячной пенсией ее отца, плюс пришлось платить медсестре за то, чтобы его покормили.

Родственникам пациентов, которые постоянно находятся в больнице для ухода за ними, приходится ночевать на стульях, поскольку койки для них не предусмотрены.

Также рассказала девушка и об аптеках внутри больницы. По ее словам, цена лекарств там ровно вдвое выше, чем в аптеке через дорогу.

"Кровь, гной и жуткий лязг грузового лифта. Это нельзя отмыть. Сколько не бросай хлорку в воду, здесь пахнет смертью", - добавила Анна.

"Подходит по описанию на любую коммунальную больницу", "Папы год как нет, но ад больниц – невыносим", "Практически везде так", - пишут в комментариях пользователи.

Ранее MEDOBOZ показывал ужасы одной из харьковских больниц.