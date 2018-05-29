Кондиционер вредит здоровью? Супрун ответила на популярный вопрос

Использование кондиционера в жару не вредит здоровью, если выполнять некоторые правила.

Их на своей странице в Facebook перечислила и.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Положительные эффекты от использования кондиционера очевидны - начиная от личного комфорта и заканчивая снижением рисков получения теплового удара. Есть исследования, которые указывают на уменьшение уровня госпитализации людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - отметила она.

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Среди негативных последствий, о которых сообщали люди, пользовавшиеся кондиционером, возникновение кашля, раздражений слизистой оболочки, трудности с дыханием, головная боль и усталость.

"Впрочем, это действительно связано с кондиционером? Исследователи так и не нашли убедительных доказательств такой связи. Эти симптомы также связывают с так называемым синдромом закрытых помещений. Если вы долго находитесь в закрытом пространстве, это действительно может возникать. В таком случае важно чаще проветривать помещение и выходить во двор. Свежий воздух, даже в жаркую погоду, необходим для организма", - подчеркнула Супрун.

По ее словам, сам по себе кондиционер не является чем-то опасным. Однако очень важно пользоваться им правильно.

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Существуют исследования, которые указывают, что грязные фильтры в кондиционерах могут загрязнять воздух бактериями, как следствие - способствуют развитию респираторных инфекций.

"Избегайте резкого перепада температур. Главное правило использования кондиционера - не переусердствовать. Когда вы заходите в комнату, у вас не должно быть ощущения, что вы попали на Северный полюс зимой. Вам должно быть нормально, комфортно но не жарко. Поэтому когда вы пришли с улицы и хотите охладиться, не ставьте сразу очень низкую температур", - отметила она.

В то же время Супрун посоветовала избегать сиденья под сильной струей воздуха.

"Когда она дует в одну точку, например, область шеи или лица, это может вызвать воспаление мышц или нервов. Следите за влажностью воздуха в помещении. Кондиционеры осушают воздух в помещение, это связано с основными принципами работы этого прибора. Охлажденный воздух становится сухим, что может быть вредно для слизистых оболочек и дыхательных путей. Поэтому выключайте его время от времени и регулярно делайте влажную уборку, - подытожила Супрун.

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