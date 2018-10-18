Нам всім чудово відомо, що уряд запоребриковської федерації сильно переймається добробутом усіх людей на планеті. Звичайно, зараз стало особливо модно валити будь-які негаразди (і власну невковирність) на містичну "руку крємля".

Але чи є в цьому зерно істини?

Американські дослідники нещодавно дізнались, шо мишебратья надзвичайно цікавляться сферою щеплень у США.

Вчені проаналізували американський сектор твіттера і от що виявили:

Російські боти і тролі в твіттері грають значну роль в освітленні теми вакцинації.

Російські тролі і складні твіттер-боти пишуть про вакцинацію достовірно частіше, за звичайних користувачів.

Російські комерційні боти постять антивакцинальний контент на 75% частіше за інших користувачів.

В той же час російські спам-боти (яких дуже легко виявити) не декларують чіткої позиції, не постять інформацію про хвороби, а просто вкидають заманливі заголовки про вакцини, щоб збільшити кількість кліків на потрібному контенті і підігрівати інтерес до теми.

Російські тролі постять порівну про- і антивакцинального контенту, створюючи картину палкої дискусії і поляризуючи суспільство.

Особливо цікавими є твіти, розміщені з хештегом "VaccinateUS". Порівняно з іншими твітами вони містять менше помилок в словах і знаках пунктуації. Але у фразах більше граматичних помилок, неприродньо використаних слів і дивних фразеологізмів. (Це таке буває, коли активно юзаєш гугл-транслейт).

В твітах з хештегом "VaccinateUS" і про- і антивакцинальні аргументи використовуються для претензій до уряду, наголошення, шо "свобода, демократія і конституція в небезпеці", натяків на конспірологічні теорії. В цих же твітах (на відміну від інших) є аргументи, що торкаються раси, етносу, релігії - тобто тих тем, які найбільше розділяють суспільство.

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Ну і звісно, вся ця грьобана російська ботоферма паралельно розповсюджує комп’ютерні віруси.

Підігрівання антивакцинальної полеміки в США за допомогою російських бото-вбросів - підтверджений факт. Це дуже зручно: сприяє розповсюдженню інфекцій і розхитує соціальну сферу.

Добре, що в нас із усіма сусідами прекрасні стосунки. І ніхто подібних кібер-атак на Україну не здійснює.

Наступного разу, побачивши чергову сенсацію про те, що вакцини нас убівают, сміливо репостіть, не задумуючись про наслідки.

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