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МедГоблин
МедГоблин
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Коли конспірологія стає реальністю?

1.7тЧитать материал на украинском

Нам всім чудово відомо, що уряд запоребриковської федерації сильно переймається добробутом усіх людей на планеті. Звичайно, зараз стало особливо модно валити будь-які негаразди (і власну невковирність) на містичну "руку крємля".

Але чи є в цьому зерно істини?

Американські дослідники нещодавно дізнались, шо мишебратья надзвичайно цікавляться сферою щеплень у США.

Вчені проаналізували американський сектор твіттера і от що виявили:

  • Російські боти і тролі в твіттері грають значну роль в освітленні теми вакцинації.

  • Російські тролі і складні твіттер-боти пишуть про вакцинацію достовірно частіше, за звичайних користувачів.

  • Російські комерційні боти постять антивакцинальний контент на 75% частіше за інших користувачів.

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В той же час російські спам-боти (яких дуже легко виявити) не декларують чіткої позиції, не постять інформацію про хвороби, а просто вкидають заманливі заголовки про вакцини, щоб збільшити кількість кліків на потрібному контенті і підігрівати інтерес до теми.

Російські тролі постять порівну про- і антивакцинального контенту, створюючи картину палкої дискусії і поляризуючи суспільство.

Особливо цікавими є твіти, розміщені з хештегом "VaccinateUS". Порівняно з іншими твітами вони містять менше помилок в словах і знаках пунктуації. Але у фразах більше граматичних помилок, неприродньо використаних слів і дивних фразеологізмів. (Це таке буває, коли активно юзаєш гугл-транслейт).

В твітах з хештегом "VaccinateUS" і про- і антивакцинальні аргументи використовуються для претензій до уряду, наголошення, шо "свобода, демократія і конституція в небезпеці", натяків на конспірологічні теорії. В цих же твітах (на відміну від інших) є аргументи, що торкаються раси, етносу, релігії - тобто тих тем, які найбільше розділяють суспільство.

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Ну і звісно, вся ця грьобана російська ботоферма паралельно розповсюджує комп’ютерні віруси.

Підігрівання антивакцинальної полеміки в США за допомогою російських бото-вбросів - підтверджений факт. Це дуже зручно: сприяє розповсюдженню інфекцій і розхитує соціальну сферу.

Добре, що в нас із усіма сусідами прекрасні стосунки. І ніхто подібних кібер-атак на Україну не здійснює.

Наступного разу, побачивши чергову сенсацію про те, що вакцини нас убівают, сміливо репостіть, не задумуючись про наслідки.

Читайте на OBOZREVATEL, під лежачий кал вода не тече

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