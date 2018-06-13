Карта пляжей, на которых опасно купаться

Центр общественного здоровья обнародовал интерактивную карту, на которой указаны пляжи, не рекомендованные для купания, а также рекреационные зоны Украины и ее столицы.

Отмечается, что качество воды в зоне этих пляжей и рекреационных зон не соответствует нормам на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки).

Так, в список табу-пляжей попал киевский пляж "Вербный" и "Тельбин", а также пригородные - на реке Стугна в Василькове, на озерах "Бегемотик-1" и "Бегемотик-2" в Вышгороде.

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