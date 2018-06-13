Мы на Facebook
УкрEngРус
Регистрация
По препаратам
  • По статьям
  • По препаратам
  • По производителям
  • По действующим веществам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
CityВидео

Карта пляжей, на которых опасно купаться

723Читать новость на украинском

Центр общественного здоровья обнародовал интерактивную карту, на которой указаны пляжи, не рекомендованные для купания, а также рекреационные зоны Украины и ее столицы.

Отмечается, что качество воды в зоне этих пляжей и рекреационных зон не соответствует нормам на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки).

Новости
Опасные пляжи: где в Харькове нельзя купаться

Так, в список табу-пляжей попал киевский пляж "Вербный" и "Тельбин", а также пригородные - на реке Стугна в Василькове, на озерах "Бегемотик-1" и "Бегемотик-2" в Вышгороде.

Также читайте на MEDOBOZ, какими болезнями можно заразиться на пляже.

Читайте все новости по теме "Здоровье" на Обозревателе.

Тема
Здоровье
Объекты
здоровьекарта Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины