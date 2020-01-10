Йога с нуля: эксперт рассказала, что важно знать новичку

Йога сравнительно недавно обрела популярность в наших краях и собрала массу своих сторонников. Желающих обучаться этой практике становится все больше, и в начале пути очень важно соблюдать определенные правила.

"Йога - это не просто комплекс физических упражнений, а древнее учение, следование которому помогает обрести здоровье, спокойствие, гармонию с собой и окружающим миром. Решение следовать этой практике должно быть взвешенным и осознанным, так как она кардинально влияет на жизнь человека, - рассказала MedOboz учитель йоги Галина Арвахи. – Но нельзя начинать уроки "наскоком", например, по многочисленным нарезкам видеоуроков из интернета, предлагающим сразу выполнять асаны, например, "для расслабления" или "от боли в спине". Есть определенные правила и азы для новичков, которые нужно освоить в первую очередь, а игнорируя их вы не только не почувствуете наслаждение от занятий, но еще и можете навредить себе, от чего желание продолжать отпадет напрочь".

Прежде чем начать заниматься йогой, ознакомьтесь с важными правилами Лайфхакер

По словам эксперта, первые занятия йогой лучше проводить с инструктором, который, исходя из индивидуальных особенностей новичка, подберет подходящий комплекс и поможет исправить допущенные ошибки.

"Если же возможности заниматься с наставником нет, можно воспользоваться видеокурсами, но только теми, которые учитывают полное отсутствие опыта у ученика. При этом, выбирая самостоятельные занятия, важно оставаться предельно внимательным к своему телу и быть осторожным", - рекомендует Арвахи.

Она подчеркивает, что нельзя сразу начинать уроки с асанов. "Основа йоги – дыхание, и поэтому первым этапом освоения этого учения является правильная техника дыхания. Только после ее познания можно приступать к простым упражнениям, постепенно усложняя их. Постигнуть сложные асаны без элементарных не получится, более того, такие эксперименты могут закончится в кабинете врача и длительным лечением", - предупредила тренер.

Также она отметила, что не стоит пугаться отсутствия гибкости в теле во время первых уроков. Только при регулярных занятиях повышается эластичность мышц и суставов, меняются формы, а умения постепенно оттачиваются.

"Во время занятий важно помнить, что бороться против собственного тела нельзя – к нему нужно прислушиваться, и если чувствуется дискомфорт, уменьшить нагрузку либо вовсе прекратить выполнять причиняющее боль упражнение", - добавила эксперт.

Кому нельзя заниматься йогой?

Йога, как и любые другие виды физических нагрузок, имеет ряд противопоказаний. К таковыми относятся психические расстройства, острые формы заболевания внутренних органов, наличие грыж, гипертония, артрит суставов, онкологические болезни и заболевания крови.

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Кроме того, стоит отложить уроки в период перенесения инфекционных заболеваний, при различных травмах, особенно черепно-мозговых или позвоночника, а также в первые месяцы после операций и родов.

Также эксперт отметила, что с первого триместра беременности традиционные занятия йогой не желательны. Для будущих мам существуют специальные комплексы упражнений, благодаря которым можно не только не прерывать тренировки, но и подготовиться к предстоящим родам и облегчить их прохождение.

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