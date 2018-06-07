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Избили врача и заставили извиняться: на Днепропетровщине неизвестные разгромили больницу

2.1тЧитать новость на украинском

В Першотравенске Днепропетровской области группа вооруженных людей разгромила кабинет реанимации в местной городской больнице, избив дежурного врача. Инцидент случился ночью 3 июня, но известно о нем стало только вечером 6 июня.

Как известно, нападение на больницу произошло после того, как дежурный врач отказался приезжать по вызову на помощь к человеку. Он отметил, что по закону не имеет права покидать рабочее место и посоветовал вызвать скорую либо привезти больного в приемный покой, передает сайт 05632.

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Через некоторое время в больницу подъехали мужчины на внедорожниках. Дежурного врача избили, выломали дверь и разгромили кабинет реанимации. После этого доктора поставили на колени и под угрозами заставили извиняться.

Свидетели вызвали на место происшествия полицию. После того, как те прибыли, преступники заблокировали вход в больницу. Очевидцы отметили, что нападавшими были члены местной ОПГ.

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Как известно, дежурный врач находится в реанимационном отделении. У него черепно-мозговая травма, переломы ребер, конечностей, обширные гематомы на теле.

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Ранее MEDOBOZ рассказывал, что во Львовской больнице детей осматривал пьяный врач.

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Тема
Здоровье
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