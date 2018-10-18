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Оксана Киргуева
Оксана Киргуева
Гастроэнтеролог, Кандидат медицинских наук Все статьи автора

Интересные факты о самом "горячем" органе

3.9т

Молодежь совершает одну и ту же ошибку – уделяет слишком много внимания органу под названием "сердце". Это крайне несправедливо. Печень, например, гораздо более скромный и серьёзный труженик нашего организма, но кто в юности слушает свою печень?

Печень человека — это непарный орган, состоящий из левой и правой долей и восьми сегментов. Печень находится под диафрагмой в полости живота.

По массе печень человека стоит на втором месте после кожного покрова, так как в среднем весит до 1,5 кг. На 8-й — 10-й неделе внутриутробной жизни человека масса печени достигает половины веса всего эмбриона.

Еще с детства многие знают, что печень — это своеобразный фильтр организма. Печень обезвреживает яды, токсины, аллергены и токсичные конечные продукты обмена веществ, которые попадают в организм.

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Печень непосредственно участвует в метаболизме большинства витаминов, а также является их своеобразным резервуаром для хранения и пополнения.

Благодаря печени в организме человека происходит синтез многих веществ, например, холестерина, желчных кислот, билирубина, белка, гормонов и ферментов, участвующих в процессе обмена веществ.

Когда человек теряет много крови или находится в состоянии шока, когда происходит сужение сосудов, именно печень "спасает" организм, выбрасывая в сосудистое русло значительный объем крови, который задерживается в органе. В печени постоянно депонируется 10% крови человека.

Печень — это важная пищеварительная железа в организме, так как вырабатывает в сутки около 1 литра желчи.

Печень пропускает через себя около 100 л крови всего за один час.

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Оксана КиргуеваОксана Киргуева
Объект
здоровье
Источник
Источник:Оксана Киргуева
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