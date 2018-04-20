"Хотела показать": матери устроили травлю за счастливое селфи с мертвым ребенком

17-летняя американка публиковала в социальных сетях несколько фотографий своего мертворождённого сына, тем самым подвергнув себя волне критики.

Так, девушка отмечает, что почувствовала себя опустошенной, когда ее долгожданный сын появился на свет мертвым, пишет Mirror. В тот момент она и решила поделиться фотографией с сыном в социальных сетях.

Mirror

Но это было не единственным фото девушки. Дальше она опубликовала еще несколько снимков с сыном. Там было и фото с похорон, где Зария улыбается, стоя у гроба малыша.

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Mirror

"Мой сын мертв, но я по-прежнему мать. Я поделилась своей историей, чтобы люди больше узнали о мертворождении", - отметила Зария.

Однако пользователи посчитали фото неэтичными и обвинили Зарию в бесчувственности. "Над больными смеяться нехорошо..." - комментируют пост подписчики.

"Я поняла, что нужно ценить то, что у вас есть, ведь это могут отнять у вас в любой момент", - отвечает девушка на критику, считая, что она сделала все правильно.

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