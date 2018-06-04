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Людмила Снитковская
Людмила Снитковская
Астролог западной традиции (классическая школа астрологии). В своей работе, помимо прогностики, использует такие инструменты как хорар (вопрос: «Что с моим здоровьем?») и декумбитуру (время, когда человек почувствовал себя плохо или появилась температура, лег в постель). Ведущий эксперт телевизионных программ. Все статьи автора

Гороскоп здоровья на неделю: 4-10 июня

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Весь понедельник и во вторник до 14 часов будет Луна без курса. Потому для каждого характерно состояние рассеянности, которое будет носить "миролюбивый" характер, без желания ругаться и портить нервы.

Проследите за дыхательной системой, так как в это время может активно накапливаться слизь. Важно избегать сквозняков и кондиционеров, а также просушивать волосы полностью, потому что голова на этой неделе особенно подвержена простуде. А июньские простуды имеют свойство давать серьезные осложнения (на годы).

С 14 часов вторника будет хорошее самочувствие, быстрые реакции, работа будет выполняться легко. Единственно плохо, что повышается мнительность, а, следовательно, появится обидчивость и сниженная самооценка.

Среда. День неопределенностей и обманов. В 17 часов обманы проявятся и вызовут эмоциональную неустойчивость и слезливость.

А вот заболевания почек начнут уходить.

У Дев опять вероятен сбой в работе кишечника. У Близнецов и Львов простуда начинает проявляться кашлем.

Чтобы вечером в среду не ругаться, лягте спать пораньше или посмотрите хороший фильм.

Четверг - Луна без курса весь день. Не выясняйте то, что вчера не выяснили, только наживете неприятностей и нервотрепку на длительное время.

В этот день хорошо бы попить почечные и бронхиальные чаи.

В пятницу появится головная боль простудного характера и обострение гастрита. Лекарства будут положительно восприниматься организмом, но еще лучше будет, если сходить в сауну.

Суббота - хорошее утро и самочувствие, но переменчивое настроение с 14 часов.

Женщины Овны, Раки, Весы и Козероги будут чувствовать дискомфорт по непонятным причинам. Это откликается давняя претензия к сексуальному партнеру о властности, поспешности и отсутствию внимания. Продлится такое состояние до позднего вечера. Озвучьте свои чувства партнеру, но без "наезда", и не ждите ответа - он будет думать. Поверьте, это лучше, чем он будет гадать, из-за чего вы сердитесь. Поговорить лучше до 17 часов.

Воскресенье - день беспокойный вечером возможны травмы по неосторожности – ожоги или порезы. Больше всего риск для Водолеев и Тельцов.

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Автор
Людмила СнитковскаяЛюдмила Снитковская
Тема
Гороскоп здоровья 2018
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