Астролог западной традиции (классическая школа астрологии). В своей работе, помимо прогностики, использует такие инструменты как хорар (вопрос: «Что с моим здоровьем?») и декумбитуру (время, когда человек почувствовал себя плохо или появилась температура, лег в постель). Ведущий эксперт телевизионных программ.

Всю неделю сохраняется аварийная опасность.

"Пятница, 13е" дополнится Солнечным затмением, которое произойдет в знаке Рака и, приблизительно на 2 года активизирует все вопросы данного знака. Солнечные затмения несут "затмение разума" - ослабление логики, желаний, волевых качеств, активности.

По здоровью мы не будем обращать внимание на важные симптомы, происходящие в области груди – молочные железы и желудок, что чревато поздним обращением к врачу и, как следствие, сложностями в лечении. Необходимо обратить внимание и на другой, противоположный знак - Козерога. Он предполагает возможные заболевания в области колен, в первую очередь, костной системы в целом и костного мозга, что может вызвать снижение иммунитета и выработки стволовых клеток.

В понедельник, из-за слабой работы печени, возможны проблемы с пищеварением. Также активизируются женские болезни. Могут быть отеки и повышаться давление.

В среду весь день Луна без курса. В период Солнечного затмения особенно безнадежной окажется новая вероятность "безумной влюбленности" на пару недель. Уже в четверг могут быть слезы не сбывшихся надежд, хотя романтический настрой сохраняется. Бережем нервы.

В четверг постарайтесь не сориться с мужчинами и начальством. Просто пропустите мимо ушей то, что не нравиться, и вы не создадите себе проблему, которая будет мешать очень долго, возможно годы.

Пятница – в 5.47 по Киеву произойдет Солнечное затмение и от этого времени и до 20.30 период Луны без курса. Все эмоции напряжены, но, желательно, не конфликтовать и бережно относиться к себе и другим. Судьба дарит нам коротенький, всего полчаса, 30й Лунный день и это значит, что затмение "смягчит" свое воздействие на нас.

В субботу самочувствие не стабильно - много различных воспалений, спазмов, болей по не понятным причинам. Хорошо бы сделать диетическую разгрузку.

В воскресенье - Луна без курса весь день, и появляется вероятность отеков, и нестабильного давления.