Всю неделю сохраняется аварийная опасность.
"Пятница, 13е" дополнится Солнечным затмением, которое произойдет в знаке Рака и, приблизительно на 2 года активизирует все вопросы данного знака. Солнечные затмения несут "затмение разума" - ослабление логики, желаний, волевых качеств, активности.
По здоровью мы не будем обращать внимание на важные симптомы, происходящие в области груди – молочные железы и желудок, что чревато поздним обращением к врачу и, как следствие, сложностями в лечении. Необходимо обратить внимание и на другой, противоположный знак - Козерога. Он предполагает возможные заболевания в области колен, в первую очередь, костной системы в целом и костного мозга, что может вызвать снижение иммунитета и выработки стволовых клеток.
В понедельник, из-за слабой работы печени, возможны проблемы с пищеварением. Также активизируются женские болезни. Могут быть отеки и повышаться давление.
В среду весь день Луна без курса. В период Солнечного затмения особенно безнадежной окажется новая вероятность "безумной влюбленности" на пару недель. Уже в четверг могут быть слезы не сбывшихся надежд, хотя романтический настрой сохраняется. Бережем нервы.
В четверг постарайтесь не сориться с мужчинами и начальством. Просто пропустите мимо ушей то, что не нравиться, и вы не создадите себе проблему, которая будет мешать очень долго, возможно годы.
Пятница – в 5.47 по Киеву произойдет Солнечное затмение и от этого времени и до 20.30 период Луны без курса. Все эмоции напряжены, но, желательно, не конфликтовать и бережно относиться к себе и другим. Судьба дарит нам коротенький, всего полчаса, 30й Лунный день и это значит, что затмение "смягчит" свое воздействие на нас.
В субботу самочувствие не стабильно - много различных воспалений, спазмов, болей по не понятным причинам. Хорошо бы сделать диетическую разгрузку.
В воскресенье - Луна без курса весь день, и появляется вероятность отеков, и нестабильного давления.
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