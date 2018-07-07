Ночью могут появиться признаки простуды с повышенной температурой и болью в горле. К плохому самочувствию добавится и раздражительность.
Необходимо уделить максимум внимания горлу, поскольку накапливается холод и через неделю могут воспалиться миндалины или даже лимфоузлы.
Также потребует отдельного внимания и шея. В идеале нужно пройти курс массажа воротниковой зоны. Но и обычное растирание с настойкой, на спиртовой основе, дадут хорошие результаты. Главное – не допустить застоя.
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