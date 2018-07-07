Астролог западной традиции (классическая школа астрологии). В своей работе, помимо прогностики, использует такие инструменты как хорар (вопрос: «Что с моим здоровьем?») и декумбитуру (время, когда человек почувствовал себя плохо или появилась температура, лег в постель). Ведущий эксперт телевизионных программ.

Ночью могут появиться признаки простуды с повышенной температурой и болью в горле. К плохому самочувствию добавится и раздражительность.

Необходимо уделить максимум внимания горлу, поскольку накапливается холод и через неделю могут воспалиться миндалины или даже лимфоузлы.

Также потребует отдельного внимания и шея. В идеале нужно пройти курс массажа воротниковой зоны. Но и обычное растирание с настойкой, на спиртовой основе, дадут хорошие результаты. Главное – не допустить застоя.