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Людмила Снитковская
Людмила Снитковская
Астролог западной традиции (классическая школа астрологии). В своей работе, помимо прогностики, использует такие инструменты как хорар (вопрос: «Что с моим здоровьем?») и декумбитуру (время, когда человек почувствовал себя плохо или появилась температура, лег в постель). Ведущий эксперт телевизионных программ. Все статьи автора

Гороскоп здоровья на 8 июля: что подготовил этот день

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Ночью могут появиться признаки простуды с повышенной температурой и болью в горле. К плохому самочувствию добавится и раздражительность.

Необходимо уделить максимум внимания горлу, поскольку накапливается холод и через неделю могут воспалиться миндалины или даже лимфоузлы.

Также потребует отдельного внимания и шея. В идеале нужно пройти курс массажа воротниковой зоны. Но и обычное растирание с настойкой, на спиртовой основе, дадут хорошие результаты. Главное – не допустить застоя.

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Автор
Людмила СнитковскаяЛюдмила Снитковская
Тема
Гороскоп здоровья 2018
Объекты
гороскоп 2018здоровье
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