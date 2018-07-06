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Людмила Снитковская
Людмила Снитковская
Астролог западной традиции (классическая школа астрологии). В своей работе, помимо прогностики, использует такие инструменты как хорар (вопрос: «Что с моим здоровьем?») и декумбитуру (время, когда человек почувствовал себя плохо или появилась температура, лег в постель). Ведущий эксперт телевизионных программ. Все статьи автора

Гороскоп здоровья на 7 июля: что подготовил этот день

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Активизируется работа почек и мочеполовой системы. После почти десятидневного застоя, ощущения могут быть не приятными. Вероятно, это будут боли различной степени и выделения.

Могут быть головные боли и головокружения, причем, без видимых причин. Они будут связаны с резким оттоком жидкости из головного мозга. Поэтому необходимо восстанавливать водный баланс.

С 16 часов добавятся еще и спазмы сосудов, что при сниженном количестве жидкости в организме спровоцирует приступы вегетососудистой дистонии, тахикардии и мышечные судороги.

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Людмила СнитковскаяЛюдмила Снитковская
Тема
Гороскоп здоровья 2018
Объекты
гороскоп 2018здоровье
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