Астролог западной традиции (классическая школа астрологии). В своей работе, помимо прогностики, использует такие инструменты как хорар (вопрос: «Что с моим здоровьем?») и декумбитуру (время, когда человек почувствовал себя плохо или появилась температура, лег в постель). Ведущий эксперт телевизионных программ.

Активизируется работа почек и мочеполовой системы. После почти десятидневного застоя, ощущения могут быть не приятными. Вероятно, это будут боли различной степени и выделения.

Могут быть головные боли и головокружения, причем, без видимых причин. Они будут связаны с резким оттоком жидкости из головного мозга. Поэтому необходимо восстанавливать водный баланс.

С 16 часов добавятся еще и спазмы сосудов, что при сниженном количестве жидкости в организме спровоцирует приступы вегетососудистой дистонии, тахикардии и мышечные судороги.