Активизируется работа почек и мочеполовой системы. После почти десятидневного застоя, ощущения могут быть не приятными. Вероятно, это будут боли различной степени и выделения.
Могут быть головные боли и головокружения, причем, без видимых причин. Они будут связаны с резким оттоком жидкости из головного мозга. Поэтому необходимо восстанавливать водный баланс.
С 16 часов добавятся еще и спазмы сосудов, что при сниженном количестве жидкости в организме спровоцирует приступы вегетососудистой дистонии, тахикардии и мышечные судороги.
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