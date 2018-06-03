Астролог западной традиции (классическая школа астрологии). В своей работе, помимо прогностики, использует такие инструменты как хорар (вопрос: «Что с моим здоровьем?») и декумбитуру (время, когда человек почувствовал себя плохо или появилась температура, лег в постель). Ведущий эксперт телевизионных программ.

День достаточно напряженный и по количеству дел, и по состоянию здоровья. Желудочно-кишечный тракт не побеспокоит, но наступает время почек и мочеполовой сферы.

Главное не бояться сопутствующих симптомов – высыпаний, покраснений, зуда, выделений и т.д. Потому что именно эмоциональная составляющая может "зафиксировать" симптомы и они сохранятся надолго.

Конечно, испуг или стресс неизбежен в такой ситуации. Но, состояние паники, уныния, депрессии допускать нельзя.

Не стоит в ближайшие дни сдавать какие-либо анализы – они гарантировано будут плохими. Лучше подождать неделю или, в крайнем случае, через неделю перепроверить.

Это происходит потому, что сама работа почек и мочеполовой системы, психологическое восприятие и лабораторные анализы искажены, как в кривом зеркале. Нельзя объективно оценить состояние здоровья по причинам независимым от нас и врачей.

Еще необходимо обратить внимание на глаза: могут появиться воспаления, слезливость или "ячмень".

Итак: пик волнений придется на утро и день до 14 часов. А к 16 часам придет понимание, что все не так плохо как кажется. К 22 часам постарайтесь максимально успокоиться и лечь спать с мыслью, что "утро вечера мудренее".