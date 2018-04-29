Гороскоп здоровья на 29 апреля: что подготовил этот день

Ежедневный гороскоп здоровья предупреждает, что утром в воскресенье многие ощутят досаду, возможно даже обиду.

"Это период, который нужно просто пережить. Не пытайтесь выяснять отношения - бесполезно. Дело не в том, что к вам плохо относятся. Просто вам не комфортно на душе, и вы пытаетесь найти виноватого", - рассказала "МедОбозу" астролог Людмила Снитковская.

Следите за здоровьем кишечника. После застоя на прошлой неделе ему сейчас необходимы свежие овощи и фрукты, а также кисломолочные продукты.

Всем пойдут на пользу прогулки на свежем воздухе – по возможности, едьте за город на весь день.

Самым удачным этот выходной будет у Близнецов, а Девам стоит посетить запланированные бьюти и хелси процедуры – сейчас они особенно пойдут на пользу. Козерогам же, как ни странно, захочется поработать, и это получится на славу.

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