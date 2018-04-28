Гороскоп здоровья на 28 апреля: что подготовил этот день

Гороскоп здоровья на субботу обещает, что психологически трудная неделя наконец-то завершается.

"Это последний день, когда с раннего утра и до позднего вечера нас будут преследовать вспыльчивость и раздражительность. А поводом для разногласий и ссор послужат банальные противоречия", - рассказал "МедОбозу" астролог Людмила Снитковская.

В этой ситуации необходимо прислушаться к мужским аргументам. Своим нежеланием поддерживать раздражительность они спасают ситуацию.

Сложнее всего будет Овнам и Козерогам – сдерживаться они не смогут и больше всего шума будет у них.

Тельцы и Скорпионы не агрессивны, но накапливают негатив, и в будущем это может отразиться на сердце.

Каждому этот день лучше провести в активном движении – пока это лучший способ снять стресс.

Еще Тельцам и Весам следует помнить о здоровье печени и почек.

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