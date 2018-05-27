Астролог западной традиции (классическая школа астрологии). В своей работе, помимо прогностики, использует такие инструменты как хорар (вопрос: «Что с моим здоровьем?») и декумбитуру (время, когда человек почувствовал себя плохо или появилась температура, лег в постель). Ведущий эксперт телевизионных программ.

Ежедневный гороскоп здоровья обещает на воскресенье тишь и благодать.

Мирный день, хорошее настроение, есть возможность проявить и получить любовь и заботу в общении с близкими.

Очень хорошее время, чтобы посетить храм, заняться медитацией или другими духовными практиками. Особенно это важно для знаков, которые в последнее время были раздраженными или расстроенными: Овнам, Тельцам, Ракам, Львам, Скорпионам, Козерогам, и Водолеям.

Сегодня Тельцам, Ракам, Скорпионам и Стрельцам может досаждать чувство голода. Если вы соблюдаете диету – будьте бдительными.

Внимательно отнеситесь к состоянию кожи. Могут появляться различные высыпания неопределенной природы и усилиться угревые сыпи.