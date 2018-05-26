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Людмила Снитковская
Людмила Снитковская
Астролог западной традиции (классическая школа астрологии). В своей работе, помимо прогностики, использует такие инструменты как хорар (вопрос: «Что с моим здоровьем?») и декумбитуру (время, когда человек почувствовал себя плохо или появилась температура, лег в постель). Ведущий эксперт телевизионных программ. Все статьи автора

Гороскоп здоровья на 26 мая: что подготовил этот день

1.4т

Ежедневный гороскоп здоровья предупреждает, что этот день достаточно сложный.

Договориться или "докричаться" не удастся. Поберегите нервы, не начинайте доказывать, даже если это очень важно. Подождите до воскресенья.

Утро начнется с вопроса о деньгах. Сегодня их будет недостаточно, и на фоне этого появятся обиды.

До 17 часов Луна будет без курса, а это значит, что лучше не решать серьезных вопросов и не делать сложных дел. Лучше всего в это время отдыхать, на воздухе, но не активно, например, полежать на пляже.

Сдерживаемая досада и раздражительность после 18 часов могут буквально вырваться наружу. Если начнете спор, то и до полуночи не успокоитесь.

В это же время возможны травмы по невнимательности.

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Автор
Людмила СнитковскаяЛюдмила Снитковская
Тема
Гороскоп здоровья 2018
Объекты
здоровьегороскоп 2018
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