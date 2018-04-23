Гороскоп здоровья на 23-29 апреля: что подготовила неделя

Гороскоп здоровья на неделю сообщает о том, что с 23 по 29 апреля многих посетит непреодолимое желание похудеть.

"И большинству это удастся, главное, научиться контролировать аппетит и бороться с желанием "вкусненького", - рассказала "МедОбозу" астролог Людмила Снитковская.

Астролог предупреждает, что на этой неделе увеличивается вероятность зубной боли и рекомендует не откладывать визит к дантисту, иначе могут возникнуть осложнения.

Кроме того, у женщин вероятны трудности в общении с мужчинами-начальниками и мужьями – они могут быть слишком требовательными и придирчивыми. Но главное не впечатляться и беречь нервы.

Звезды предупреждают, что 26 и 27 апреля лучше избегать публичных мест и не вмешиваться без необходимости в уличные происшествия, поскольку это чревато серьезными травмами.

Овен

До четверга остерегайтесь переохлаждения, поскольку любое простудное заболевание может дать осложнение на голову и костную систему. На неделе работа отнимет много сил, потому выходные лучше провести на природе, желательно в лесу или у водоема.

Телец

У вас есть риск ангины, потому постарайтесь не переохлаждаться. Есть вероятность необъяснимых скачков давления, потому носите с собой лекарство для его нормализации. С воскресенья все риски отступят и можно будет расслабиться.

Близнецы

Возможна "тяжесть" в голове и проблемы с дыхательной системой. Старайтесь не засиживаться за компьютером (и вообще не засиживаться), а также избегать холода и сквозняков. На выходных у вас предвидятся новые романтические отношения, поэтому помните о мерах предосторожности с новым партнером.

Рак

Единственное, что побеспокоит Раков – это раздражительность на фоне неурядиц в семье. Старайтесь не зацикливаться на плохих мыслях, поскольку тревога может перерасти в устойчивую депрессию и мучить вас до середины лета. Лучше займитесь активными домашними делами. Вы переделаете уйму дел, порадуете себя и своих близких, а также вернете мир в отношения.

Лев

Неделя начинается "по-боевому". У вас множество накопившихся дел, но они будут выполняться быстро и легко. Главное, не забывайте все перепроверять. Из-за перегрузки вероятны неприятности с сердцем, и чтобы снизить риски, почаще выходите на воздух, желательно поближе к природе. На выходных, если удастся, постарайтесь отоспаться.

Дева

Ваше болезненное состояние постепенно налаживается. Старайтесь придерживаться предписаний и времени приема лекарств, поскольку неделя очень суетливая, за массой дел вы можете забывать о себе и своем здоровье. С 26 улучшения будут еще существеннее. На выходных следите за питанием – возможны отравления.

Весы

Вам стоит избегать холода, поскольку есть риск заполучить заболевания почек. Кроме того, вероятны отеки и пониженное давление. На выходных вероятна встреча с друзьями на природе. Будет весело и хорошо, но про переохлаждение не забывайте.

Скорпион

У вас все складывается так, как вы когда-то спланировали. Высокая работоспособность и воля позволяют не замечать мелких "стрел" в виде покалываний, побаливаний, першений горла. Но об отдыхе не забывайте, иначе недостаток сна быстро выбьет вас из колеи.

Стрелец

Дискомфорт возникнет только в понедельник, и то он будет чисто психологического характера. Важно следить за аппетитом, поскольку можно съесть и выпить очень много лишнего, а это уже приведет в тяжести в желудке и набору веса.

Козерог

Вам немного действует на нервы головная боль (может донимать до 25 апреля), а в остальном предвидится хорошее самочувствие. Обращайте внимание на прогноз погоды – перемена погоды и переохлаждение может вызывать суставные боли.

Водолей

Целую неделю на работе аврал - все нужно "на вчера". Это вызывает тоску и усталость. Возможны придирки начальства, которые только сбивают с мысли. В результате круговорота может появиться головная боль и головокружения, потому припасите успокоительное и обезболивающее.

Рыбы

Вы спокойны и уравновешены на этой неделе. Умиротворение могут нарушить срочные дела 25 апреля, но потом гармония вернется. Старайтесь максимально отдохнуть, пока есть возможность.

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