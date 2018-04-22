Гороскоп здоровья на 22 апреля: что подготовил этот день

Ежедневный гороскоп здоровья предупреждает, что это воскресенье совпало с периодом раздражительности.

"Бесполезно винить друг друга. До 18 часов необходимо набраться терпения, чтобы не скандалить, либо вовсе провести день порознь", - рассказала "МедОбозу" астролог Людмила Снитковская.

Прогуляйтесь по тем местам, которые давно хотели посетить, но все время откладывали. Либо займитесь спортом - тренажеры тоже хорошая альтернатива ссорам. Особенно это касается Овнов, Тельцов, Раков, Львов, Дев и Козерогов.

Если таки расстроились, постарайтесь поскорее взять себя в руки, поскольку вероятность депрессии очень велика. И глазом моргнуть не успеете, как жизнь перестанет радовать вас.

И не забывайте, что в этот период присутствует хороший аппетит, но очень плохое пищеварение. Потому воскресенье - лучшее время для диеты или разгрузочного дня.

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