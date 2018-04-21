Гороскоп здоровья на 21 апреля: что подготовил этот день

Гороскоп здоровья на сегодня предупреждает, что весеннее неустойчивое тепло сотворило злую шутку – начались сложности с дыхательной системой.

"Нельзя пускать возникшие проблемы (кашель, насморк) на самотек, - рассказала "МедОбозу" астролог Людмила Снитковская. - Еще не меньше трех дней необходимо поберечься и вовремя принимать меры".

В эту субботу, работая на кухне, необходимо быть очень внимательными с острыми предметами и горячей водой. Если работа "не клеится" или вы рассержены – лучше оставьте дела и отдохните.

Старайтесь после активной работы не выходить на сквозняк или не пить холодную воду.

Риск получить травму во время работы по дому больше касается Раков и Козерогов. Представителям других знаков нужно быть внимательными не только на кухне, но и при работе с бытовыми предметами.

Еще одно предостережение: не переедайте и не пейте много. День, как говориться, располагает к "нарушению режима питания", а желудок только и ждет, от чего бы воспалиться. Пищеварение очень слабое, особенно у Овнов, Раков, Львов, Дев и Козерогов.

Тельцам и Весам нужно уделить внимание почкам – они сейчас ослаблены, боятся холода и перегрузок. Вам сейчас рекомендована сауна и продолжительные пешие прогулки.

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