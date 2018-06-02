Астролог западной традиции (классическая школа астрологии). В своей работе, помимо прогностики, использует такие инструменты как хорар (вопрос: «Что с моим здоровьем?») и декумбитуру (время, когда человек почувствовал себя плохо или появилась температура, лег в постель). Ведущий эксперт телевизионных программ.

Сегодня весь день Луна без курса, а значит, наблюдается некоторая "заторможенность". Хорошо бы заняться здоровьем и простыми делами, не требующими большой умственной нагрузки.

Хочу обрадовать тех, кто следит за фигурой или придерживается диеты - период неуемного аппетита позади. Как результат, наш организм может начать самоочищение. В этот период может появиться боль в желудке, тошнота и диарея.

Не думайте, что вы отравились и не принимайте лекарств. Просто разрешите организму избавиться от лишнего естественными путями. При этом могут наблюдаться различные высыпания на коже или зуд от того, что слишком много токсинов "сорвались со своих мест" и нарушили привычное равновесие. Обычно, через несколько часов высыпания проходят сами, но лучше, периодически, протирать кожу перекисью водорода.

Необходимо учесть, что усилится жажда. Это не симптом заболевания, а астрологическая предрасположенность. Пейте, сколько захочется чистой (не сладкой и не газированной) воды, помогите себе избавиться от застоя.

Уже после обеда состояние значительно улучшится.