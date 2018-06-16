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Людмила Снитковская
Людмила Снитковская
Астролог западной традиции (классическая школа астрологии). В своей работе, помимо прогностики, использует такие инструменты как хорар (вопрос: «Что с моим здоровьем?») и декумбитуру (время, когда человек почувствовал себя плохо или появилась температура, лег в постель). Ведущий эксперт телевизионных программ. Все статьи автора

Гороскоп здоровья на 16 июня: что подготовил этот день

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С 10 утра, на ровном месте, как говорится, появится раздражительность и вероятность скандала. Поговорите о том, что давно замалчивали, и на душе станет легче. А еще и кашель уйдет или уменьшится.

Главное помните: кричать хочется не потому, что партнер накосячил, а потому, что "погоду в доме" делает планета вспыльчивости - Уран.

Последнюю неделю наша кожа не могла полноценно усваивать полезные вещества и быстро пересыхала. Сегодня хорошо воспримутся питательные маски и другие процедуры, смягчающие и увлажняющие кожу. Не забывайте о ногах. Хорошо сделать легкие массажи по лимфотоку. Особенно это важно для Близнецов, Львов и Весов.

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Автор
Людмила СнитковскаяЛюдмила Снитковская
Тема
Гороскоп здоровья 2018
Объекты
гороскоп 2018здоровье
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