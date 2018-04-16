Гороскоп здоровья на 16-22 апреля: что подготовила неделя

Согласно гороскопу здоровья, на этой неделе начинается новолуние, которое отразится и на эмоциональном, и на физическое состоянии.

"В новолуние предвидится очень активная, раздражающая и приносящая совершенно неожиданный результаты обстановка. Особенно это будет заметно 16 и 17 апреля, - рассказала "МедОбозу" астролог Людмила Снитковская. - Кроме того, это хорошее время расстаться с вредными привычками".

Овен

Всю неделю успешно работает и не замечает усталости. Однако стоит помнить о возможных проблемах с головным мозгом (опасность инсульта) до самой пятницы. На выходные 21 и 22 апреля остановитесь и отдохните. И это тот случай, когда умеренная доза спиртного пойдет на пользу.

Телец

До среды может беспокоить давление, почки и печень, боли в спине, а потом все пройдет резко и быстро. 17 апреля закроются финансовые дела, которые вызывали раздражительность и соответственно, негодование. На выходные могут появиться отеки у тех, кто имеет хронические заболевания почек, потому заранее обзаведитесь мочегонными чаями.

Близнец

До вечера вторника могут беспокоить пищеварение и органы дыхания. При этом принимаемые меры могут не оказывать ожидаемый эффект. Не пугайтесь – состояние улучшится уже в среду.

Игнорируйте дурные мысли, которые надоедливо будут лезть в голову. Серьезные вопросы, в том числе отношений, решайте 18 и 19 апреля – ваше эмоциональное состояние поможет уладить все в вашу пользу. С 20 апреля стоит побыть на диете.

Рак

В понедельник после полудня почувствуют себя хорошо. Но при этом есть риск прибавлять в весе. Если 17 и 18 апреля придерживаться диеты, то и в дальнейшем с аппетитом можно будет справиться (особенно 21 и 22 числа, когда захочется "заесть" тревогу).

На этой неделе также держите себе за правило не пить много жидкости и спиртного.

Лев

Неделя напряженная с точки зрения здоровья. Максимальная опасность по сердечно-сосудистым заболеваниям, по высокому давлению. А также это период сильнейшей нервной нагрузки.

Чтобы исключить риски, чаще позволяйте себе расслабляться или отдыхать.

Со среды давление перестанет беспокоить, а с 20 апреля и с сердцем станет намного лучше. Главное, не переигрывайте в голове тревожащие вас ситуации.

Дева

У вас возможны проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также вероятны головокружения и острые боли в спине (невралгия, сквозняк). Риски уменьшатся в среду, а до этого времени максимально берегите себя.

Весы

16 и 17 апреля могут беспокоить почки, поясница и давление. Старайтесь не переживать о деньгах, так как именно эти переживания провоцируют боли – страх потерять или недополучить и создает вашу неприятную картину.

С 18 по 20 никаких проблем со здоровьем не предвидится, но и чувство комфорта тоже вряд ли появится. На выходных постарайтесь устроить для себя оздоравливающие процедуры.

Скорпион

Вы будете слишком много работать, что чревато переутомлением и плохим самочувствием. После 17 апреля можно будет расслабиться – работы станет меньше.

Если есть плановые операции (стоматология, косметология), то четверг и пятница самые подходящие дни для них.

На выходных же вам стоит хорошенько и активно отдохнуть.

Стрелец

Обратите внимание на рацион. Скорее всего, вы переедаете, потому вашей печени и почкам тяжело справляться с очисткой организма.

С 18 апреля лучше всего сесть на щадящую диету, но не разгрузочные дни и не голодание. Ведь вам вскоре предстоит еще много застолий, а перепад в режиме питания будет не кстати.

Козерог

Возникнет ощущение, что организм не справляется со своими функциями. Такое "провисание" связано с разворотом планеты-управителя Сатурна. Вам всю неделю требуется дополнительная физическая нагрузка и адекватный отдых.

Кроме того, вам нельзя переедать, пытаясь пополнить энергию, или садиться на диету – это еще больше ослабит организм. Просто помните - вам предстоит 2 недели тихой неактивной жизни.

Водолей

Начало недели очень беспокойное, нервы - на пределе. Появится желание все бросить и уйти. Но подождите пару дней. Уже со вторника отпустят эмоции и начальство успокоится. Сейчас ничего не решается.

Главное не питаться на "скорую руку" в этот период – питание влияет на состояние нервной системы.

Рыбы

По-прежнему отрешены от мира и их это устраивает – все спокойно и ничего не волнует. Сейчас как раз подходящее время, чтобы избавиться от вредных привычек.

19 апреля неприятная информация или обман заставят сильно поволноваться, но вы быстро успокоитесь и снова погрузитесь в эмоциональную "спячку".

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