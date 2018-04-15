Гороскоп здоровья на 15 апреля: что подготовил этот день

Наш ежедневный гороскоп здоровья подскажет, как прожить этот день.

"Сегодня 29 лунный день, - рассказала "МедОбозу" астролог Людмила Снитковская. – И это день космической ответственности за прошедший месяц".

Потому многие могут отметить общее недомогание, слабость и головокружение, отсутствие аппетита или наоборот невозможноть насытиться.

В это воскресенье стоит сделать диетическую разгрузку и не баловать себя "вкусненьким".

Овнам и Козерогам диета поможет справиться с несварением, раздражительностью, головными и суставными болями.

Тельцов, Скорпионов и Стрельцов онаизбавит от простудных заболеваний горла, болей в почках или печени.

Ракам разгрузка поможет попрощаться с нервными расстройствами, а Львам - уменьшит нагрузку на сердце.

Близнецам и Девам так можно распрощаться с расстройствами пищеварения и дыхательной системы.

Также читайте на "Обозревателе" гороскоп, который поможет улучшить вашу интимную жизнь.