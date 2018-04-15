Главная
УкрEngРус
Регистрация

Дайджест

Гороскоп здоровья на 15 апреля: что подготовил этот день

2.6тЧитать новость на украинском

Наш ежедневный гороскоп здоровья подскажет, как прожить этот день.

"Сегодня 29 лунный день, - рассказала "МедОбозу" астролог Людмила Снитковская. – И это день космической ответственности за прошедший месяц".

Потому многие могут отметить общее недомогание, слабость и головокружение, отсутствие аппетита или наоборот невозможноть насытиться.

Новости
В Кремле грядут перемены? Появился шокирующий гороскоп для Путина на 2018 год

В это воскресенье стоит сделать диетическую разгрузку и не баловать себя "вкусненьким".

Овнам и Козерогам диета поможет справиться с несварением, раздражительностью, головными и суставными болями.

Тельцов, Скорпионов и Стрельцов онаизбавит от простудных заболеваний горла, болей в почках или печени.

Новости
Переполох в астрологии: как самозванец Змееносец повлияет на гороскоп

Ракам разгрузка поможет попрощаться с нервными расстройствами, а Львам - уменьшит нагрузку на сердце.

Близнецам и Девам так можно распрощаться с расстройствами пищеварения и дыхательной системы.

Также читайте на "Обозревателе" гороскоп, который поможет улучшить вашу интимную жизнь.

Читайте все новости по теме "Гороскоп здоровья 2018" на Обозревателе.

Тема
Гороскоп здоровья 2018
Объекты
здоровьедиетагороскоп 2018
Поделиться в Facebook

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

зарегистрироваться

Блоги медицины

Новости медицины