Гороскоп здоровья на 14 марта: что подготовил этот день

Наш ежедневный гороскоп здоровья подскажет, как прожить этот день.
"Если вечер пятницы был слишком "веселым", утро субботы многих встретит депрессивным настроением и проблемами с печенью и почками", - рассказала "МедОбозу" астролог Людмила Снитковская.
Чтобы поскорее прийти в себя, уделите внимание диете и достаточному количеству воды. В первую очередь это необходимо Тельцам и Скорпионам. Тем более у них выходные намечаются очень активные.
Нужно помнить, что весна - не лето, и нас поджидают коварные простуды от холодной воды, сидения на бетоне и т.д. Особенно это важно для Раков и Козерогов.
Ракам желательно оставить умственную деятельность на воскресенье – могут беспокоить сильные головные боли.
А Овнам желательно не терять чувство реальности. Они излишне рискуют, хотя время переломов еще полностью не отступило.
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