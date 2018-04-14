Гороскоп здоровья на 14 марта: что подготовил этот день

Наш ежедневный гороскоп здоровья подскажет, как прожить этот день.

"Если вечер пятницы был слишком "веселым", утро субботы многих встретит депрессивным настроением и проблемами с печенью и почками", - рассказала "МедОбозу" астролог Людмила Снитковская.

Чтобы поскорее прийти в себя, уделите внимание диете и достаточному количеству воды. В первую очередь это необходимо Тельцам и Скорпионам. Тем более у них выходные намечаются очень активные.

Нужно помнить, что весна - не лето, и нас поджидают коварные простуды от холодной воды, сидения на бетоне и т.д. Особенно это важно для Раков и Козерогов.

Ракам желательно оставить умственную деятельность на воскресенье – могут беспокоить сильные головные боли.

А Овнам желательно не терять чувство реальности. Они излишне рискуют, хотя время переломов еще полностью не отступило.

Также читайте на "Обозревателе" гороскоп верности.