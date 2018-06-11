Астролог западной традиции (классическая школа астрологии). В своей работе, помимо прогностики, использует такие инструменты как хорар (вопрос: «Что с моим здоровьем?») и декумбитуру (время, когда человек почувствовал себя плохо или появилась температура, лег в постель). Ведущий эксперт телевизионных программ.

Медленно подтягивается аспект, который выявит проблемные места через боль. Они будут связаны с желудком, молочными железами, головой, опорно-двигательным аппаратом, особенно коленями. Начнут беспокоить старые переломы, сколиозы, грыжи позвоночника, боли в плечевых и тазобедренных суставах.

Понедельник. Утро начинается в некоторой безнадеге и разочаровании своей деятельностью, но, постепенно сменяется легким пофигизмом и рассеянностью. Аппетит слабо поддается контролю, особенно вечером.

Вторник. Хорошо начать утро с обильного питья, почки будут благодарны вам. Даже 2 стакана чистой воды (не сладкой и не газированной) помогут наладить водно-солевой обмен.

Среда. 29 Лунный день, последний перед новолунием. Считается, что в этот день мы "рассчитываемся" за весь текущий лунный месяц. Поэтому не стоит сокрушаться по поводу происходящих недоразумений.

Добавит "масла в огонь" напряженный аспект Луны с Нептуном, который дает недоверие и обманы, неспособность сообразить, что, естественно, вызовет нарекания. К 3 часам дня очень хорошо сделать энергичную зарядку или активно позаниматься спортом, если есть такая возможность. Можно быстро "прокачать" застоявшуюся энергию и восстановить тонус мышц и здоровье в целом.

Четверг. Хороший активный день. Желательно вечером не обидеться. Если есть претензии к кому-то, проговаривайте их в течении дня, не откладываете на 21 час. Такая обида достанет вас "до мозга костей" и застрянет там надолго, снижая силу иммунитета.

Пятница. Нас ожидает повышенный аппетит и вечерняя нервотрепка по поводу власти и секса. Если не "раздувать" скандал, то все утихнет после 20 часов.

Если нет, то суббота будет испорчена. Раздражительность и так будет проявляться до 15 часов. Постарайтесь сделать разгрузку на оба выходных дня.

Следующая неделя будет напряженной, поэтому постарайтесь хорошо отдохнуть в воскресенье.