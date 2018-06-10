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Людмила Снитковская
Людмила Снитковская
Астролог западной традиции (классическая школа астрологии). В своей работе, помимо прогностики, использует такие инструменты как хорар (вопрос: «Что с моим здоровьем?») и декумбитуру (время, когда человек почувствовал себя плохо или появилась температура, лег в постель). Ведущий эксперт телевизионных программ. Все статьи автора

Гороскоп здоровья на 10 июня: что подготовил этот день

1.1т

В 9 часов утра воскресенья могут сильно беспокоить раздражительность из-за денег, горло, миндалины, "прострелы" в области шеи или просто невозможность повернуть голову без боли.

К 8 вечера начнет расти агрессивность, а с ней и невнимательность (мысли-то не о себе, а о другом человеке или поступке, произошедшем не сейчас).

Как результат - возможны бытовые травмы: ожоги, порезы или удары током.

К семейному раздору могут привести сексуальные претензии. Конфликт более вероятен у Тельцов и Водолеев, но и у остальных знаков "язык будет чесаться" высказать все, что наболело. Лучше отложить разговор до среды.

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Автор
Людмила СнитковскаяЛюдмила Снитковская
Тема
Гороскоп здоровья 2018
Объект
здоровье
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