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Гороскоп здоровья на 10 апреля 2018: как провести этот день

1.3тЧитать новость на украинском

Ежедневный гороскоп здоровья обещает, что этот вторник не несет никаких тревог, и до обеда вас будет радовать приятное и расслабленное настроение.

"Важно не устраивать частых перекусов и не питаться фастфудом, - рассказала "МедОбозу" астролог Людмила Снитковская. - Организм устал от жирной углеводистой пищи, и время обеда - самое подходящее для диетического питания".

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С сегодняшнего дня могут начаться проблемы с поджелудочной железой, а потому и уровень сахара в крови станет нестабильным. Старайтесь не злоупотреблять с продуктами, которые могут спровоцировать его скачки.

Сильнее остальных почувствуют на себе недомогание из-за этого Тельцы, Львы, Скорпионы и Водолеи.

Львам особенно рекомендуется диета и спокойствие, поскольку поджелудочная провоцирует тахикардию, а проблемы с сердцем ведь никак не нужны.

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Гороскоп здоровья 2018
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