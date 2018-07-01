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Людмила Снитковская
Людмила Снитковская
Астролог западной традиции (классическая школа астрологии). В своей работе, помимо прогностики, использует такие инструменты как хорар (вопрос: «Что с моим здоровьем?») и декумбитуру (время, когда человек почувствовал себя плохо или появилась температура, лег в постель). Ведущий эксперт телевизионных программ. Все статьи автора

Гороскоп здоровья на 1 июля: что подготовил этот день

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"Женская половина" продолжает обижаться за вчерашнее, хлопая дверью и собирая вещи. К 11 часам страсти опять накаляются. Вплоть до вторника желательно, воздерживаться от комментариев и припоминаний: "а ты мне когда - то…". Лучше заняться несложным физическим трудом.

Возрастает риск растяжений связок, ушибов, вывихов и переломов в районе головы шеи и коленей. Возможны повреждения позвонков, в частности шейных.

Есть опасность появления аллергии, особенно у маленьких детей. Не торопитесь применять таблетки. Сыпи будут спровоцированы нервным состоянием, а не продуктами питания. Потому используйте для облегчения состояния чай с мятой и мелиссой, и постарайтесь не волноваться.

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Автор
Людмила СнитковскаяЛюдмила Снитковская
Тема
Гороскоп здоровья 2018
Объекты
здоровьегороскоп 2018
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