"Женская половина" продолжает обижаться за вчерашнее, хлопая дверью и собирая вещи. К 11 часам страсти опять накаляются. Вплоть до вторника желательно, воздерживаться от комментариев и припоминаний: "а ты мне когда - то…". Лучше заняться несложным физическим трудом.
Возрастает риск растяжений связок, ушибов, вывихов и переломов в районе головы шеи и коленей. Возможны повреждения позвонков, в частности шейных.
Есть опасность появления аллергии, особенно у маленьких детей. Не торопитесь применять таблетки. Сыпи будут спровоцированы нервным состоянием, а не продуктами питания. Потому используйте для облегчения состояния чай с мятой и мелиссой, и постарайтесь не волноваться.
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